Gratis in Duomo e al Museo. Il calendario dei giorni speciali

È una novità da spiegare bene quella grazie alla quale ogni ultima domenica del mese sarà possibile visitare il Museo del Duomo gratuitamente. S’inizia domani, 27 settembre, e si proseguirà così ogni quattro settimane. Non è un’opportunità da poco, come ben sanno coloro che vogliono portare la famiglia a conoscere la storia della cattedrale: pagare il biglietto d’ingresso è un lusso per molti. L’iniziativa della Veneranda Fabbrica si accompagna poi a un’altra, se vogliamo ancora più suggestiva: visitare gratuitamente il Duomo in lungo e in largo. Per approfittare dell’occasione, bisogna segnarsi sul calendario i giorni e prenotare a partire da poco prima. Il tutto si chiama «Milano al Duomo».

La prima data utile sarà venerdì 16 ottobre 2026, anniversario del primo regolamento della Veneranda Fabbrica del Duomo (datato 1387): dalle ore 9 alle ore 18 si potrà entrare gratis al Duomo e al Museo del Duomo con prenotazione obbligatoria su duomomilano.it a partire dal 9 ottobre 2026.

Si va poi a mercoledì 4 novembre 2026, solennità di San Carlo Borromeo, copatrono della Diocesi: l’ingresso gratuito in Duomo e al Museo è consentito dalle 9 alle 16, con prenotazione obbligatoria su duomomilano.it a partire dal 28 ottobre 2026.

Martedì 2 febbraio 2027, Festa della Presentazione del Signore, ancora dalle ore 9 alle ore 16, con prenotazione a partire dal 26 gennaio 2027.

Ed eccoci a giovedì 18 marzo 2027, anniversario delle Cinque Giornate di Milano, con ingresso (sempre in Duomo e al Museo) dalle ore 9 alle ore 18, e prenotazione obbligatoria su duomomilano.it a partire dal 11 marzo 2027.

Resta inteso che entrare in Duomo per le celebrazioni, la preghiera personale e le confessioni è gratuito: si accede dal portale a sinistra guardando la facciata. Ma non è possibile visitare la cattedrale.