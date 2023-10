"Grigliate d'orso". La proposta-shock del candidato di centrosinistra

Un post sulla propria pagina Facebook ufficiale, corredato da un fotomontaggio che lo vedeva a cavallo di un orso, nel quale inneggiava all'uccisione degli orsi per farne grigliate. Questo il motivo per cui Alessio Anselmo, candidato al consiglio provinciale in Trentino in una lista che sostiene il centrosinistra, è finito nella bufera.

Tutto è iniziato nelle scorse ore quando Anselmo, candidatosi a quanto sembra nella lista Casa Autonomia.Eu (che appoggia la candidatura del candidato presidente del centrosinistra Francesco Valduga) ha pubblicato sui social un pensiero in merito alle proposte elettorali. O meglio, una sua considerazione su uno specifico argomento, ovvero la situazione legata alla gestione degli orsi in Trentino che, anche a causa della morte di Andrea Papi e di altri casi di escursionisti aggrediti da plantigradi, sta tenendo banco da tempo.

“Grigliata d’orso! Questo succederà quando saremo al governo del Trentino e saremo andati a Bruxelles, per cambiare la normativa e lasciare che i cacciatori controllino il numero di orsi nel nostro territorio - aveva scritto il diretto interessato - in pratica, i nostri cacciatori faranno con orsi e lupi quello che fanno già con cervi e altri animali, per preservare la biodibersità e la convivenza uomo-natura. Ovviamente, nel frattempo servono formazione e prevenzione, con misure come lo spray anti-orso, da rendere disponibile a tutti i cittadini. E l'abbattimento degli orsi problematici, come già l'autonomia permette". Un post che l'autore ha rimosso in un secondo momento, ma che nel frattempo non era passato inosservato. E ha subito suscitato polemiche a non finire, tant'è che anche il Movimento Casa Autonomia.eu si è visto costretto a "bacchettare" l'aspirante consigliere.