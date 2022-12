Incendio in un’abitazione nel Napoletano: 40enne muore soffocato dalle esalazioni tossiche

L’incendio è esploso al piano terra di un edificio di Mugnano, nel Napoletano, ma le fiamme si sono propagate velocemente agli appartamenti superiori. Ad avere la peggio è stato Giosuè Gugnese, 40 anni, il quale è deceduto soffocato dalle esalazioni tossiche. Il tragico episodio è avvenuto ieri sera in pieno centro cittadino, in via dei Quattro Martiri, nelle vicinanze di piazza Municipio. L’allarme è scattato subito. I vicini, appena hanno visto il fuoco e il fumo alzarsi in cielo, si sono rivolti ai vigili del fuoco e al 118. Il timore che fosse successo qualcosa di grave è stato avvertito immediatamente dai residenti.

La vittima

Giunti sul posto i pompieri hanno provato a domare l’incendio che, secondo i primi riscontri, sarebbe partito da un camino. I vigili del fuoco si sono inoltrati all’interno del palazzo in fiamme per trarre in salvo Gugnese, ma quando lo hanno raggiunto si sono subito accorti che se sue condizioni erano molto gravi. Lo staff sanitario del 118 ha provato a rianimare il 40enne, ma l’uomo, che viveva solo nel suo appartamento, era già morto. Le esalazioni gli sono state fatali.

L’indagine