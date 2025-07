Incendio in un villaggio turistico del Crotonese: oltre 180 persone evacuate

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nelle ultime ore l'area boschiva attorno al villaggio turistico Volvito a Cirò Marina, nel Crotonese. Gli ospiti della struttura, oltre 180 persone, hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni per ragioni di sicurezza e hanno trovato riparo sul promontorio Madonna di Mare, dove è stato allestito un campo di emergenza. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, gli elicotteri della protezione civile e un Canadair per cercare di domare le fiamme. Il Comune di Cirò Marina ha attivato il centro operativo per le emergenze. Contemporaneamente, sempre per ragioni di sicurezza, è stato chiuso per alcune ore un tratto della Strada statale 106 e della linea ferroviaria. Al momento non risultano danni a persone o cose, solo tanto spavento.

L'ordine di evacuazione

Le persone che erano ospitate nel villaggio sono state evacuate nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio, quando le fiamme divampate nella campagna si sono avvicinate pericolosamente al resort. L'intervento dei pompieri è stato provvidenziale e ha evitato il peggio. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme in un perimetro esterno al villaggio turistico provvedendo successivamente a spegnere l'incendio. Sono serviti gli elicotteri della protezione civile, anche se decisivo è stato un Canadair proveniente dalla base di Sellia Marina.

I provvedimenti per la salvaguardia della popolazione

Per evitare danni alle persone è stata disposta la chiusura temporanea della linea ferroviaria ionica e di un tratto della strada statale 106. Non sono mancati i disagi per gli automobilisti che sono stati dirottati su percorsi alternativi provocando traffico intenso e lunghe code. L'intera area, negli ultimi giorni, sta soffrendo il clima caldo e ventoso e le istituzioni temono possano scoppiare nuovi incendi. Ecco perché la protezione civile resta in allerta nell'eventualità di nuove emergenze.

La testimonianza