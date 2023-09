Cagliari, 7 anni fa l'incidente "fotocopia": lo schianto nello stesso punto dove morirono 3 giovani

Sei anni fa, il 17 settembre del 2016, nello stesso viale Marconi di Cagliari, in cui questa mattina, poco prima dell'alba, quattro giovani tra i 18 e i 20 anni hanno perso la vita e due sono rimaste ferite in modo grave, c'era stato un incidente molto simile.

In quell'occasione, il sinistro 'fotocopia' era avvenuto alle 4 della mattina e aveva fatto perdere la vita a tre giovani tra i 17 e i 26 anni, mentre altri due erano rimasti gravemente feriti. L'auto su cui viaggiavano, una Golf Wolksvagen, si era ribaltata più volte per poi concludere la corsa sul guard rail. Secondo la ricostruzione dell'incidente, quella notte di sette anni fa, l’auto con i cinque ragazzi a bordo stava percorrendo viale Marconi, quando il conducente aveva perso il controllo finché la vettura si era cappottata più volte e aveva perso il motore. Anche quella volta, l’incidente avvenne allo svincolo di Is Pontis Paris, tra Cagliari, Quartu, Monserrato e Selargius. Sul posto erano interventuti immediatamente i soccorsi del 118 e quelli della polizia municipale con i vigili del fuoco, ma per i tre ragazzi non c'era stato niente da fare. Le vittime erano Davide Giunchini, 26 anni, di Sinnai, Manuelina Olla, 21 anni, di Quartu Sant'Elena e una sua amica di 17 anni, Anna Maria Perra. Alla guida c'era un giovane di 26 anni, A.P. di Maracalagonis, rimasto ferito. Ferita anche la quarta passeggera, una ragazza di Quartu Sant'Elena che non aveva ancora compiuto 15 anni. Quanto al tragico schianto di questa mattina alle 5, hanno perso la vita Najibe Lavinia Zaher, 19 anni, figlia di Omar Zaher, consigliere comunale di Selargius, hinterland di Cagliari; Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini; Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini.

Le analogie tra i due drammatici incidenti sono diverse. L’ora e il luogo in cui sono avvenuti sono pressoché uguali. Inoltre, anche quei ragazzi, come quelli che hanno perso la vita questa mattina poco prima dell’alba, tornavano da una nottata trascorsa in un locale. La comitiva dei sei ragazzi, ieri sera era stata a ballare in un locale vicino alla spiaggia del Poetto. La polizia locale sta ancora lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. Le comunità locali sono sotto choc, mentre amici e parenti si stanno stringendo attorno ai familiari delle giovani vittime.