Incidente choc a Milano: motociclista impatta contro un palo e muore decapitato

Dramma a Milano, dove si è verificato un terribile incidente in cui ha perso la vita un uomo di 62 anni. La vittima si trovava a bordo del suo scooterone e a seguito di un sorpasso ha finito con l'impattare contro un palo della luce, che lo ha letteralmente decapitato. Agghiacciante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, l'incidente si è verificato ieri notte, intorno alle 23.30, e a perdere la vita è stato Giampaolo Testa. L'uomo stava percorrendo viale Forlanini, strada che collega l'aeroporto di Linate alla città. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il 62enne ha superato da sinistra un'automobile e nella manovra ha inavvertitamente urtato lo spartitraffico che divide le due carreggiate. L'impatto improvviso ha causato la perdita di controllo dello scooter, andato poi a schiantarsi contro un palo della luce. L'azione è stata tanto violenta che l'uomo è stato decapitato. La sua testa è infatti stata ritrovata separata dal corpo, a circa 42 metri di distanza dal cadavere.

Una morte orribile, che lascia attoniti.

L'allarme è scattato subito dopo l'incidente. Le ambulanze di Areu sono accorse in maniera tempestiva, ma ovviamente non c'era nulla che i soccorritori potessero fare per la vittima. Sul posto anche la polizia e il Nucleo Radiomobile, che si sono occupati di effettuare i rilievi sulla strada, indispensabili per ricostruire le dinamiche del terribile incidente. La carreggiata è stata chiusa per favorire le operazioni.

Lo scooterone è stato sequestrato e verrà esaminato con attenzione, mentre la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali. Gli inquirenti cercheranno di ricostruire le esatte dinamiche che hanno portato a questa tragedia.

Di Giampaolo Testa sappiamo che era un volto noto nell'ambito dei motori, avendo cominciato ad appassionarsi alle gare da giovanissimo. È stato fondatore della società Tg Motors, oggi presente a Fizzonasco, che si occupa di vendita e riparazione dei motori e auto da corsa.

Partecipò al campionato Gran Turismo gruppo N durante i primi anni Novanta, appassionandosi poi ai fuoristrada. Una vita dedicata ai motori, dunque, interrotta in maniera orribile. La comunità si stringe intorno alla famiglia.