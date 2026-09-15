La lite, poi le coltellate: due minori finiscono in ospedale a Napoli, uno è in pericolo di vita

La lite, poi lo scontro, le coltellate e due minori finiti in ospedale. È accaduto a Napoli, in via Pablo Picasso, dove un 17enne è stato ferito gravemente ed è ora ricoverato in pericolo di vita al San Paolo. Ferito anche un 16enne, trasportato al Cardarelli e non in pericolo di vita.

Due minori accoltellati a Napoli: cosa è successo

L’intervento della polizia è scattato intorno alle 20 di ieri, 14 settembre, nella zona della stazione Cumana, quartiere Pianura, dove gli agenti hanno trovato due ragazzi feriti.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe iniziata all’interno di un vagone del treno che collega Napoli con i Campi Flegrei. I due minorenni avrebbero fatto parte di un gruppo coinvolto in una discussione con altri soggetti. La situazione sarebbe poi degenerata fino all’aggressione con un’arma da taglio.

Il 17enne è stato trasportato all’ospedale San Paolo ed è in pericolo di vita. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il secondo ragazzo, di 16 anni, è stato invece trasferito al Cardarelli e non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini della polizia

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di identificare le responsabilità. Gli agenti stanno acquisendo e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sui treni e nella stazione, oltre ad ascoltare eventuali testimoni.

Restano da chiarire anche le ragioni che hanno fatto scattare la lite. Le prime informazioni riferiscono di una discussione nata per futili motivi, ma saranno gli accertamenti della polizia a stabilire l’esatta dinamica dell’aggressione.

Entrambi i ragazzi feriti sono di origine egiziana.