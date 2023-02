Gualtieri raddoppia le "ronde" dei vigili: in arrivo una raffica di multe

L’amministrazione comunale di Roma ha dichiarato guerra al fenomeno della sosta selvaggia. Da questa mattina, nella Capitale, è entrato in vigore il piano straordinario per sanzionare i parcheggi irregolari redatto dal comando della polizia locale. Per ottenere i risultati sperati verranno utilizzate due pattuglie per ogni gruppo territoriale, sia nel turno mattutino sia in quello pomeridiano, dedicate esclusivamente al contrasto della sosta selvaggia. Questi vigili urbani, in pratica, dovranno dedicarsi solamente ai controlli delle auto parcheggiate in doppia fila o in divieto di sosta, non potranno fare altro.

La polemica dei sindacati

La decisione assunta dal comandante della polizia locale di Roma Ugo Angeloni, però, non è piaciuta alle sigle sindacali che, attraverso il quotidiano Il Tempo, hanno fatto sentire la loro voce. “L’organico è insufficiente per svolgere tutti i compiti richiesti” , ha fatto sapere il segretario del Sulp Marco Milani. Il nodo principale resta quello dell’assunzione di nuovo personale. Nonostante i continui incontri tra sindacati e amministrazione comunale non si riesce a fare alcun passo in avanti. Il segretario della Uil Fpl Mirko Anconitani ha lanciato il grido d’allarme. “Si dia rapidamente seguito al concorso per 800 unità – ha detto – e si rimetta mano all’ordinamento del corpo, individuando i ruoli di coordinamento degli agenti e degli ufficiali. Siamo allo stremo” .

La carenza di personale

Secondo i sindacalisti, mancherebbero in organico ben tremila vigili urbani, un numero considerevole che rende praticamente impossibile la realizzazione dei progetti si sicurezza approntati dalla giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Gli agenti della polizia locale sono già impegnati nelle attività contro l’abusivismo dei commercianti ambulanti, contro l’occupazione illecita delle case popolari e nei presidi fissi ai diversi campi nomadi alla periferia della città. Un ulteriore carico per i vigili urbani, senza le nuove assunzioni, potrebbe mandare l’intero comando in tilt. In realtà, il piano dell’amministrazione comunale contro la sosta selvaggia punta a fare cassa poiché nel bilancio di previsione sono stati previsti introiti per le sanzioni di quasi 250 milioni di euro, il triplo rispetto alla cifra incassata nel 2021, ovvero 94 milioni di euro. Ma l’intenzione del sindaco Gualtieri rischia di rimanere solo un bel sogno nel cassetto.