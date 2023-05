Le maestre fanno cantare "Bella Ciao" agli alunni delle elementari: è polemica

Gli alunni di una scuola elementare di Parma hanno intonato "Bella Ciao" al termine della tradizionale recita che anticipa la fine dell'anno scolastico. Secondo Fratelli d'Italia, l'iniziativa promossa dalle insegnanti dell'istituto rappresenta tuttavia un tentativo di "indottrinamento" concretizzatosi in un luogo che dovrebbe essere apolitico e promuovere unicamente lo studio: le maestre hanno fatto cantare ai giovanissimi un brano divisivo, che la sinistra ha più volte strumentalizzato in passato. Questa la polemica scoppiata a Parma nelle scorse ore, con la formazione di centrodestra che ha anticipato l'intenzione di presentare in consiglio comunale un'interrogazione su quanto avvenuto presso la scuola "Pietro Cocconi". Lo ha fatto sapere Priamo Bocchi, consigliere di FdI nella città emiliana, elencando anche i motivi che a suo avviso non fanno di Bella Ciao un canto capace davvero di unire il Paese.

Fratelli d'Italia: "Un tentativo di indottrinamento"

"Il canto popolare, adottato come inno partigiano, è rappresentativo di una fazione di quella guerra civile che nel 1943-45 ha conosciuto eccidi, fosse comuni, regolamenti di conti, sevizie, barbarie - ha dichiarato Bocchi al quotidiano La Gazzetta di Parma, non risparmiando una "stoccata" alle docenti - trovo triste che, invece di provare a costruire una memoria storica finalmente riappacificata, una scuola elementare persista a indottrinare le menti e le coscienze di ignari bambini attraverso quel catechismo della Resistenza che pretende di dividere i loro trisnonni in buoni e cattivi. A quei bambini non verrà spiegato che molteplici frange di coloro che cantavano l’inno partigiano Bella ciao e che imbracciavano il mitra contro i loro connazionali auspicavano non la libertà, ma la sottomissione dell’Italia all’Urss attraverso l’instaurazione di un regime comunista". La scelta di Bella Ciao non sarebbe peraltro stata apprezzata nemmeno da altri docenti del medesimo istituto, a quanto sembra.

"Bella Ciao? Meglio Bob Dylan"