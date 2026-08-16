Malpensa, container bagagli prende fuoco: cosa è successo

Momenti di tensione questa mattina allo scalo di Milano Malpensa quando, improvvisamente, un container che doveva essere nella stiva del volo BA585 della British Airways (un Airbus A320Neo) in partenza per Londra, ha preso fuoco. L’episodio non ha coinvolto direttamente persone o altri mezzi di trasporto essendosi verificato nell’area aeroportuale.

Cosa è successo

In un video ormai virale sul web si vede si vedono fuoco e fiamme fuoriuscire dal container con l’arrivo immediato di due camionette dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non ci sono ancora conferme ufficiale ma secondo alcune indiscrezioni sembra che la causa dell’incendio possa essere attribuibile ad alcune batterie al litio presenti all’interno di una valigia.

Cosa poteva accadere in volo

Immaginate se l’evento fosse accaduto alcuni minuti dopo all’interno della stiva dell’aereo: è altamente probabile che le conseguenze potessero essere ben peggiori anche se il velivolo è dotato di sistemi che “contengono” eventuali incendi a bordo nel corso dei voli. Qualora fosse accertato che la fonte delle fiamme siano state delle batterie al litio, tornerebbe d’attualità una problematica molto attuale che ha già visto casi simili con piccoli incendi scoppiati all’interno delle cappelliere di aerei già in volo, e l’allarme già lanciato da parte delle autorità aeronautiche dell’eccessiva quantità di questi dispositivi a bordo con le norme che, appunto, vietano categoricamente di metterli nelle stive degli aerei.

A prendere fuoco è stato un container dello “Unit load device” (Uld), ovvero un dispositivo di carico unitario che è una grande scatola o una lastra di metallo piatta utilizzata per imballare bagagli, posta e merci prima di caricarli su un aereo. Come riportato dal Corriere, quel container che ha preso fuoco appartiene a una delle società di handling aeroportuale. L’aereo è successivamente decollato regolarmente verso Londra accumulando circa tre ore di ritardo.