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Cronaca locale

Maltempo, dramma nel sottopasso allagato a Latisana (Udine): una donna muore annegata

La vittima era rimasta intrappolata con la propria automobile. I soccorsi sono stati purtroppo inutili: ecco che cosa è successo

Federico Garau
Le forze dell'ordine nel luogo dove una donna � morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato per il maltempo a Latisana (Udine), 10 settembre 2026 ANSA ++ NPK ++
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La forte ondata di maltempo che sta colpendo la Bassa friulana in queste ore ha purtroppo già una vittima. Una donna ha infatti perso la vita in un incidente legato proprio alle condizioni meteo.

Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto è avvenuto questa mattina – giovedì 10 settembre – a Latisana. L’automobilista è rimasta bloccata all’interno di un sottopasso invaso da una massiccia quantità d’acqua. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Il veicolo si è riempito velocemente d’acqua, e non c’è stato modo di uscire e mettersi in salvo.

I soccorsi sono accorsi tempestivamente dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, ma ogni tentativo è risultato vano. Nel tentativo estremo di salvarla la donna, uno dei carabinieri intervenuti non ha esitato a gettarsi nell’acqua alta per raggiungere l’abitacolo. Il militare è riuscito a tirare fuori la donna dal mezzo, ma era ormai troppo tardi. Inutili i tentativi di rianimazione. I soccorritori del 118 hanno dovuto dichiarare il decesso.

Quanto al carabiniere-eroe, quest’ultimo è stato trasportato in ospedale in codice verde per essere sottoposto a degli accertamenti.

La situazione meteo è particolarmente critica. Il maltempo sta colpendo duramente Latisana e Lignano Sabbiadoro, dove molte strade sono ormai state invase dall’acqua. I vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile sono al lavoro da ore.

Il sindaco di Latisana Lanfranco Sette invita tutti i cittadini alla prudenza. “Sono segnalati allagamenti in varie parti del territorio comunale che stiamo censendo. Siamo operativi con servizi tecnici comunali, Protezione civile e Polizia locale. Sono operativi i Vigili del fuoco. Sono allertati il Consorzio di bonifica ed il Cafc. Attenzione massima negli spostamenti, da fare solo se necessari”, ha dichiarato, come riportato da FriuliOggi.

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