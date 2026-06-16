Marocchino ubriaco provoca incidente e fugge: auto finisce nel lago di Como, muore 37enne, tre feriti

Gli uomini dell'Arma sono riusciti a rintracciare e ad arrestare il presunto responsabile del tragico incidente a seguito del quale la scorsa notte ha perso la vita Francesco Piras, 37 anni, e sono rimaste ferite altre tre persone.

L'uomo, un marocchino di 29 anni risultato con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti previsti dalla legge, era fuggito dal luogo dell'impatto dopo aver provocato la carambola che ha fatto precipitare in una scarpata l'auto sulla quale viaggiavano il 37enne e una donna di 35 anni, entrambi residenti a Centro Valle Intelvi, in provincia di Como.

È all'incirca la mezzanotte, quando il magrebino causa l'incidente, coinvolgendo altri tre mezzi a quattro ruote oltre a quello di cui si trovava al volante: dopo l'impatto, avvenuto lungo la Statale Regina (SS 340) nel tratto stradale compreso tra Brienno e Argegno, l'auto su cui si trovavano Francesco Piras e la passeggera 35enne sfonda il muretto di protezione al lato della carreggiata e precipita in una scarpata. Un volo di qualche decina di metri che si conclude in modo tragico nelle acque del lago di Como.

La donna che viaggiava sul lato passeggero riesce per fortuna ad abbandonare l'abitacolo prima che la vettura si inabissi completamente e si mette in salvo, ma riporta delle ferite molto gravi: trasportata d'urgenza in codice rosso dopo l'arrivo sul posto dei soccorritori del 118, si trova tuttora ricoverata in ospedale in prognosi riservata. È andata peggio al conducente: i vigili del fuoco hanno recuperato la salma di Francesco Piras, presumibilmente sbalzato fuori dall'auto prima che questa finisse nelle acque del lago di Como, tra le rocce e gli alberi nella scarpata.

Coinvolte nel sinistro altre due auto. A bordo della terza, che ha subito dei danni importanti, due ragazzi di 29 e 30 anni, trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure del caso, mentre l'automobilista al volante del quarto mezzo è rimasto completamente illeso.

Dopo aver compreso la dinamica del sinistro, i carabinieri di Menaggio accorsi sul posto si sono immediatamente messi sulle tracce del presunto responsabile della carambola, fuggito dal luogo dell'incidente dopo l'impatto, intercettandolo ad Argegno.

Si tratta di un marocchino residente a Saronno, individuato poco più tardi: il nordafricano è risultato con undi 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, decisamente superiore rispetto al limite di 0,50 fissato dalla legge. Accusato di omicidio stradale aggravato per guida in stato di ebbrezza, lo straniero è piantonato dagli uomini dell'Arma al Sant'Anna di Como.