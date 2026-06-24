Maxi sequestro di droga nel Milanese: tre arresti e oltre 57 chili di stupefacenti tolti dal mercato

Un normale controllo stradale si è trasformato nel punto di partenza di una vasta operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di oltre 57 chilogrammi tra hashish e marijuana. L'intervento, coordinato dalla Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio con il supporto di altri comandi del territorio, ha permesso di smantellare un presunto canale di approvvigionamento e distribuzione attivo nell'area sud-occidentale della provincia di Milano.

Il controllo che ha fatto scattare le indagini

L'operazione è nata durante una consueta attività di monitoraggio del territorio. Gli agenti hanno fermato un'automobile per alcuni accertamenti di routine, ma l'atteggiamento particolarmente nervoso del conducente ha attirato immediatamente l'attenzione degli operatori. Gli approfondimenti effettuati sul posto hanno confermato i sospetti, all'interno del veicolo erano nascosti circa due chilogrammi di marijuana. Una scoperta che ha spinto gli investigatori ad allargare immediatamente il raggio delle verifiche.

Dalle perquisizioni emerge una rete più ampia

Partendo da quel primo rinvenimento, gli agenti hanno sviluppato una complessa attività investigativa che ha consentito di individuare altri soggetti ritenuti coinvolti nella gestione dello stupefacente. Le successive perquisizioni hanno portato alla scoperta di ulteriori quantitativi di droga conservati in diversi luoghi utilizzati come depositi. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati contanti considerati compatibili con i proventi dell'attività di spaccio e numerosi materiali destinati al confezionamento delle dosi. L'operazione si è conclusa con l'arresto di tre cittadini italiani, tutti quarantenni e senza precedenti penali.

Oltre 57 chili di sostanze sequestrate

Il bilancio dell'intervento è particolarmente significativo. Complessivamente sono stati recuperati circa 57 chilogrammi tra marijuana e hashish, oltre a numerose sigarette elettroniche contenenti THC. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato denaro contante e attrezzature utilizzate per la preparazione e la distribuzione della sostanza sul mercato illegale. Secondo le prime stime, il quantitativo di droga intercettato avrebbe potuto generare profitti superiori ai 600 mila euro una volta immesso nelle piazze di spaccio.

Colpito un importante canale di distribuzione

Gli inquirenti ritengono che il sequestro abbia interrotto un rilevante circuito di rifornimento destinato a servire numerosi consumatori nell'area del Sud Ovest milanese. L'ingente quantitativo di sostanza recuperato lascia infatti ipotizzare un'attività di distribuzione ben organizzata e capace di alimentare il mercato locale dello spaccio per un lungo periodo. L'operazione rappresenta quindi un duro colpo per il traffico di stupefacenti nella zona e conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nei confronti di un fenomeno che continua a destare forte preoccupazione sul territorio.

Il lavoro di squadra tra i comandi

Determinante per il buon esito delle indagini è stata anche la collaborazione tra diversi comandi di Polizia Locale. Un contributo importante è arrivato dagli operatori del Comando di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese, che hanno fornito supporto nel corso delle attività investigative e operative. L'azione congiunta ha permesso di gestire una fase investigativa particolarmente delicata e di arrivare al risultato finale senza lasciare margini ai presunti responsabili.

Il plauso dell'amministrazione

L'amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l'esito dell'operazione, sottolineando il lavoro svolto dagli agenti e il valore dell'impegno quotidiano profuso nel controllo del territorio. "Questa importante operazione conferma il ruolo sempre più centrale delle Polizie Locali nel sistema integrato della sicurezza urbana e rappresenta un segnale concreto dell'impegno quotidiano profuso per la tutela della legalità, della sicurezza e della qualità della vita delle nostre comunità", viene evidenziato nella nota diffusa dal Comune. L'amministrazione ha inoltre ricordato come negli ultimi anni siano stati effettuati investimenti significativi a favore della Polizia Locale, sia sul fronte del personale sia per quanto riguarda formazione, mezzi, tecnologie e strumenti operativi.

Secondo il Comune, il risultato ottenuto dimostra come il potenziamento delle risorse destinate alla sicurezza stia producendo effetti concreti nella lotta alla criminalità e nel presidio del territorio, contribuendo a garantire maggiore tutela ai cittadini.