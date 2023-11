Metro bloccata a Milano, chiuso un tratto della M1: "Danni durante i lavori"

Ancora disagi per i passeggeri della linea M1 della metropolitana di Milano. Il tratto che va dalla stazione di Cairoli a quella di Pasteur è stato interrotto questa mattina, poiché nella notte, intorno alle ore 4, una parte della galleria in prossimità della fermata di Palestro è stata danneggiata durante alcuni lavori di manutenzione. Nelle fasi di manovra dei mezzi operativi in maniera casuale una scavatrice ha urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, che è stato di conseguenza danneggiato e deve adesso essere messo in sicurezza. Nonostante l'Azienda trasporti milanesi ha provveduto a sostituire i treni con alcuni bus non sono mancati i problemi per i pendolari milanesi.

File e attese estenuanti

In tanti hanno dovuto sostare nella metro per molto tempo prima di poter raggiungere le banchine sulla M2 e per usufruire delle altre linee. Alle stazioni di interscambio si è radunata una folla di passeggeri inferociti per l'ennesimo disagio in seguito al danneggiamento del pilastro causato dai lavori notturni. L'episodio ha provocato conseguenze sull'intera metropolitana. A Loreto non è possibile cambiare con la linea M2 e bisogna utilizzare la stazione di Cadorna. A Duomo, invece, non si può passare alla linea M3. Stesso problema a Babila dove non c'è possibilità di cambiare con la linea M4. L'azienda trasporti consiglia di utilizzare la linea M2 per spostarsi da Cadorna a Loreto e di considerare stazioni alternative a Porta Venezia per cambiare con la linea S.

Le scuse di Atm

In una nota pubblicata su Twitter, l'Azienda trasporti milanesi ha avvisato gli utenti del disguido. " M1 è chiusa tra Cairoli e Pasteur - c'è scritto nel post - e i treni sono sostituiti da bus. Un tratto di galleria è stato danneggiato durante le ultime lavorazioni notturne. Ci scusiamo con tutti i nostri passeggeri. Siamo al lavoro per riaprire la linea nel più breve tempo possibile" .

La linea M1 della metro di Milano

La linea M1 è una linea della metropolitana di Milano che collega la città da nord-est, con capolinea a Sesto 1º Maggio Fs (nel Comune di Sesto San Giovanni) ad ovest, dividendosi poi in due diramazioni, una verso nord-ovest, con capolinea a Rho Fieramilano (nel Comune di Rho) e un'altra verso sud-ovest, con capolinea a Bisceglie (nel Comune di Milano). La linea M1 è anche chiamata linea rossa per il colore con cui è disegnata nelle mappe. Il rosso è anche il colore principale utilizzato nella decorazione delle stazioni e dei treni. Incrocia la linea M2 nelle stazioni di Loreto e Cadorna FN, la linea M3 nella stazione Duomo, la linea M4 nella stazione San Babila e la linea M5 nella stazione di Lotto. L'allestimento originale delle stazioni inaugurate nel 1964 è stato realizzato dall'architetto italiano Franco Albini, la parte grafica è invece stata realizzata da Bob Noorda.