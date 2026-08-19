Metrotranvia, pavé e nuove ciclabili. Ecco i cantieri aperti anche oltre l’estate

Agosto è, per tradizione, il mese dei lavori in corso. Dalla manutenzione ordinaria a qualche riasfaltatura ai cantieri più importanti che continueranno anche dopo l’estate. Poche settimane fa si sono conclusi i lavori infrastrutturali per la metrotranvia nord, tra Adriano e Cascina Gobba e tra Bicocca e il Pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda in via Majorana. Un’opera da 70 milioni per oltre 3 km di linea tranviaria in sede protetta che permetterà di attraversare la città a nord da est verso ovest. Nel quartiere Adriano è previsto anche l’interramento della linea elettrica che oggi divide il quartiere con i suoi tralicci e cavi di alta tensione. Obiettivo dell’amministrazione è inaugurare la nuova linea tranviaria da Cascina Gobba a Niguarda in primavera. Dal 27 luglio sono invece entrati nel vivo i lavori per il rinnovo della tranvia che collegherà Milano, il quartiere Comasina e Limbiate Monte Grappa, i due capolinea della tratta. Le 19 fermate attraversano Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Limbiate e Varedo. Dopo il collaudo e il primo viaggio di prova sul tratto Bausan-Bovisasca, dal 10 agosto i mezzi hanno ripreso ad attraversare la piazza. È il primo passo di un percorso che dovrà raggiungere la stazione di Bovisa con la seconda fase di cantieri che partirà a settembre e poi, con altri 750 metri di binari, quella di Villapizzone. Continuano i lavori anche nel cantiere di via Torino, dove si stanno rimuovendo il pavé e i vecchi binari. I lavori si allargheranno all’incrocio tra via De Amicis e corso Genova. Il traguardo per la fine lavori resta fissato all’inizio di ottobre.

Continuano invece i lavori della tanto discussa ciclabile della Ghisolfa dove alcuni sostegni dei cavi elettrici dei filobus vengono spostati per fare posto alla nuova pista. In primavera sarà ultimata la coppia di ciclabili monodirezionali protette da cordoli tra via Mac Mahon e piazzale Lugano e viceversa, larghe circa un metro e mezzo. Cantieri anche per la ciclabile di via Boifava: l’opera riguarda l’intero tratto della strada, tra via dei Missaglia e il Naviglio Pavese. Saranno delimitate due nuove piste ciclabili monodirezionali per una lunghezza complessiva di circa 1.150 metri. Qui la fine dei lavori è prevista a settembre.