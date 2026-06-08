"Mi hanno spaccato di botte". Ex concorrente di X Factor aggredito da cinque stranieri

Milano e Roma, due città governate dal centrosinistra in cui la sicurezza dei cittadini viene sacrificata sull'altare del progressismo, dell'accoglienza incontrollata e della tolleranza per i delinquenti mascherata da "antirazzismo". E proprio dalla capitale arriva la notizia di Giovanni Fausto Meloni, ex concorrente di X Factor 2024, aggredito nel quartiere San Lorenzo da cinque stranieri e lasciato a terra con il volto tumefatto.

"Non è un effetto speciale, mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo, sotto la piazza", racconta la vittima in un video su Instagram, in cui si mostra con i segni delle percosse in viso. "Sono arrivati cinque ragazzi, ce n'era uno con la tuta blu, erano cinque ragazzi di colore, non ricordo altro. Hanno tirato due pugni in faccia a una persona vicino a me. Mi sono messo in mezzo per dividerli e mi hanno spaccato di botte". Giovanni afferma anche che hanno continuato a colpirlo anche mentre era a terra.

Insomma, l'ennesima storia di ordinaria follia nelle grandi città che ormai sono allo sbando e preda di bande, tra maranza e immigrati, che sentono di poter agire indisturbati perché protetti da una certa parte politica che, quando si trova al potere,

abdica al suo dovere di proteggere i cittadini onesti. E poco reggono i discorsi sulla "percezione" della sicurezza o sui famosi esperimenti di integrazione felice, se poi assistiamo ormai quotidianamente a scene del genere.