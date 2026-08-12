Niguarda, da ottobre il cantiere per i binari

Al via il cantiere a Nigurda: il 6 ottobre saranno avviati i lavori di rifacimento stradale della via Ornato nel tratto tra via Passerini e via Filicaia. I lavori lungo i 600 metri di strada proseguiranno fino a fine aprile per un investimento di circa 4 milioni di euro.

Oltre al rifacimento del manto stradale, l’intervento consiste nel rinnovo dell’armamento tranviario di via Ornato, che prevede la sostituzione di 1.200 metri di binari e il risanamento della platea per risolvere tutte le problematiche di vibrazione, rumore e fessurizzazione dell’asfalto lungo i binari.

Contestualmente sono stati programmati interventi di MM SpA che sostituirà le vecchie condotte dell’acquedotto, posando nuove tubazioni sul lato civici dispari tra via Filicaia e via Fulcieri Paulicci di Calboli, mentre sul lato civici pari interverrà tra via Passerini e via Rotta. Inoltre si interverrà puntualmente su alcune caditoie per la raccolta delle acque piovane, laddove necessario. Unareti interverrà per sostituire in alcuni punti i cavi di bassa tensione, sia sul lato dei civici pari che dei civici dispari.

«Da tempo i cittadini e il Municipio 9 ci segnalavano la necessità di manutenzione ma, come spesso accade con strade soggette a grande traffico e con presenza di tram, il rifacimento del manto asfaltato non era più sufficiente a garantire un lavoro di qualità e durata - dichiara Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche - Per questo l’arteria del quartiere Niguarda sarà completamente rifatta. Al fine di contenere il disagio, il cantiere avanzerà per fasi, con i lavori che si alterneranno lungo la via. Seguiremo i lavori al fine di mantenere il cronoprogramma».

Per tutta la durata del cantiere via Ornato sarà percorribile dai residenti e ai mezzi di emergenza, l’accessibilità pedonale lungo l’intera via così come quella ai passi carrai sarà sempre garantita, ed è in corso di individuazione il posizionamento degli stalli di sosta per carico e scarico merci durante il cantiere per garantire l’operatività dei negozi lungo la tratta.

Il trasporto pubblico subirà alcune variazioni di linea per quanto riguarda gli autobus mentre il tram 4 sarà sospeso per la durata dei lavori: verrà introdotto un bus sostitutivo su viabilità alternative, e in aggiunta sarà attivato un servizio con bus di ridotte dimensioni per meglio servire il quartiere.