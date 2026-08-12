Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 12:33
In evidenzaAggiornato alle ore 12:33
Cronaca locale

Milano, rissa con spranghe e bottiglie in centro: caos tra le auto

Una decina di persone si è affrontata in pieno giorno a Porta Venezia, tra bastoni, sassi e oggetti scagliati sulla carreggiata. Automobilisti costretti a frenare, poi l’intervento dei carabinieri

Giulia Bernardini
Carabinieri Milano
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Scene da Far West nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio Veneto. Intorno alle 12.30 una decina di persone, tra cui una donna in evidente stato di alterazione, si è affrontata in strada con bastoni, spranghe e oggetti lanciati, seminando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume.

Alcuni degli uomini coinvolti hanno agitato bastoni e spranghe, mentre bottiglie di vetro e sassi venivano scagliati da una parte all’altra della strada, con il rischio di colpire le auto di passaggio e le numerose persone presenti nella zona.

Una situazione particolarmente pericolosa, perché lo scontro si è consumato in pieno giorno e in mezzo al traffico. I partecipanti alla rissa si sono inseguiti e affrontati attraversando più volte la carreggiata, tra i clacson degli automobilisti e diverse vetture costrette a frenare bruscamente per evitare di investire qualcuno o di finire coinvolte negli scontri.

Bottiglie e altri oggetti hanno attraversato la strada mentre la rissa si spostava progressivamente verso l’ingresso dei Giardini Indro Montanelli. Poco dopo sono intervenute le forze dell’ordine. I carabinieri sono scesi in strada e hanno inseguito alcuni dei partecipanti nel tentativo di fermare gli scontri e riportare la situazione sotto controllo.

Dopo circa dieci minuti di tensione, la rissa è stata infine sedata e la situazione è tornata alla normalità.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.