Milano, rissa con spranghe e bottiglie in centro: caos tra le auto

Scene da Far West nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio Veneto. Intorno alle 12.30 una decina di persone, tra cui una donna in evidente stato di alterazione, si è affrontata in strada con bastoni, spranghe e oggetti lanciati, seminando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume.

Alcuni degli uomini coinvolti hanno agitato bastoni e spranghe, mentre bottiglie di vetro e sassi venivano scagliati da una parte all’altra della strada, con il rischio di colpire le auto di passaggio e le numerose persone presenti nella zona.

Una situazione particolarmente pericolosa, perché lo scontro si è consumato in pieno giorno e in mezzo al traffico. I partecipanti alla rissa si sono inseguiti e affrontati attraversando più volte la carreggiata, tra i clacson degli automobilisti e diverse vetture costrette a frenare bruscamente per evitare di investire qualcuno o di finire coinvolte negli scontri.

Bottiglie e altri oggetti hanno attraversato la strada mentre la rissa si spostava progressivamente verso l’ingresso dei Giardini Indro Montanelli. Poco dopo sono intervenute le forze dell’ordine. I carabinieri sono scesi in strada e hanno inseguito alcuni dei partecipanti nel tentativo di fermare gli scontri e riportare la situazione sotto controllo.

Dopo circa dieci minuti di tensione, la rissa è stata infine sedata e la situazione è tornata alla normalità.