Milano è nel mirino: auto e moto, furti record

In un anno in Lombardia sono state rubate 10.666 auto e più di 5mila tra moto e motorini, vale a dire oltre 15.800 mezzi sottratti in soli 12 mesi. A denunciarlo Facile.it sulle statistiche diffuse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Ed è per questo motivo che anche se possiede una semplice utilitaria un lombardo su tre (33,2%) ha deciso di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti. Nella nostra regione detiene il primato di provincia con il maggior numero di furti di auto il Milanese con 6.731 denunce. In seconda posizione si trova Monza e Brianza (976), seguita da Brescia (644), Bergamo (553) e, a pari merito, Pavia e Varese (490). Molto più indietro le province di Como (279), Lecco (134) e, staccata di un soffio, Lodi (131). Chiudono Cremona, con 114, Mantova (106) e Sondrio, dove in un anno sono state sottratte solo 15 vetture.

Anche se si limita l’analisi ai motocicli, al primo posto si trova ancora una volta Milano con 3.598 furti, seguita a grandissima distanza da Monza e Brianza (125). Al terzo posto, questa volta, la provincia di Bergamo (108). Guardando ai ciclomotori (ciclindrata fino ai 50 cc) le aree con più furti denunciati sono le stesse: in testa Milano (495), seguita da Monza e Brianza (100) e Bergamo (98).

In vista delle vacanze estive, Facile.it ha redatto un una lista veloce di consigli pratici per ridurre i rischi di furto. Primo: evitare di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta dal momento che rappresentano il luogo preferito dai ladri per agire indisturbati. Meglio optare per un’area di passaggio, illuminata e, se possibile, coperta da sistemi di videosorveglianza. Secondo: non lasciare oggetti in vista, anche se di poco valore, come cavetti, monetine, borse o sacchetti (sia pure vuoti). Se dovete riporre qualcosa nel bagagliaio, meglio farlo prima di arrivare a destinazione. Il fenomeno dei furti su auto in sosta non è affatto raro: ne avvengono 12 ogni ora, più di 100mila all’anno.Terzo: Non lasciare i fonestrino aperti. La temperatura in auto, soprattutto se parcheggiata per ore sotto il sole, può superare tranquillamente i 40 gradi e la tentazione di lasciare un finestrino leggermente aperto è alta, anche se non risolve il problema, rappresentando per altro un rischio.

Quattro: usare chiavi, telecomandi e dispositivi di sicurezza meccanici. Tra le ultime frontiere in materia di furti vi è la clonazione del telecomando dell’auto. Se possibile meglio chiudere quindi l’auto con la chiave per ridurre questo rischio. Altra soluzione, aggiungere un dispositivo di sicurezza meccanico (come un bloccasterzo o un blocca pedali). Altra piccola accortezza: se state andando in spiaggia, evitate di lasciare le chiavi incustodite sotto l’ombrellone.

Quinto: sottoscrivere una polizza contro il furto.Pochi lo sanno, ma può essere sottoscritta in qualsiasi momento e anche con una compagnia diversa da quella che fornisce l’RC auto.