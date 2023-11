Andria, il marito confessa l'omicidio della moglie: "Uccisa perché mi tradiva"

Durante il colloquio con i carabinieri, il 51enne Luigi Leonetti ha confessato di aver ucciso la moglie Vincenza Angrisano, 42 anni, perché l'avrebbe tradito. "Si è trattato di un delitto d'impeto" , ha raccontato il legale dell'uomo, Savino Arbore. Leonetti, nel corso dell'interrogatorio, ha "ammesso tutta la sua responsabilità e ha descritto quanto accaduto" confermando ai militari e al pm Francesco Chiechi, di aver avuto "un eccesso di gelosia che, unito a qualche umiliazione, l'ha portato a perdere le staffe". Si va delineando il movente che ha spinto il 51 ad ammazzare la consorte nell'abitazione di Andria. Leonetti si trova attualmente nel carcere di Lucera a Foggia ed è accusato di omicidio volontario, aggravato dall'aver commesso il fatto contro la moglie.

La confessione

L'uomo ha anche specificato che i figli di 6 e 12 anni non hanno assistito al delitto. "Volutamente li ha fatti entrare nella loro stanzetta" , ha continuato l'avvocato. Il femminicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite esplosa tra i due. "C'era una crisi coniugale in atto, perché pare la donna avesse un'altra relazione" , ha spiegato Arbore. "Sono stato io, l'ho uccisa perché mi tradiva " , avrebbe detto l'assassino agli inquirenti. Si sarebbero incrinati circa un mese fa i rapporti tra Luigi e la moglie Vincenza.

L'omicidio

Il 51enne ha confessato il delitto dopo aver chiamato il numero di emergenza 112. All'omicidio erano presenti i figli della coppia, come si legge in una nota dell'Arma, anche se ieri l'avvocato difensore ha precisato che il suo assistito gli ha riferito che i bambini si trovavano in un'altra stanza. Sono alcuni degli aspetti della vicenda ricostruiti dai carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e dalla procura della Repubblica che hanno sottoposto Leonetti a fermo di indiziato di delitto per i reati di omicidio, con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni della coniuge.

L'episodio precedente

La donna è stata colpita in casa ad Andria da più fendenti all'addome e all'emitorace con un coltello da cucina. I rapporti si sarebbero deteriorati quando la vittima avrebbe detto al marito di voler interrompere la relazione coniugale. Da quel momento sarebbero iniziati una serie di litigi tra i due in cui sarebbero state pronunciate da entrambe le parti ingiurie reciproche. In particolare, il 23 novembre scorso al culmine di una ulteriore discussione, Vincenza Angrisano ha fatto ricorso a cure mediche in un ospedale dove ha dichiarato di essere stata picchiata con due schiaffi al volto e dal quale è stata dimessa, a seguito delle cure del caso, con una prognosi di quattro giorni.