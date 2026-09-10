Milano, controsoffitto dell’aula bunker cede per il maltempo: rinviata l’udienza del processo Hydra

Il violento nubifragio che si è abbattuto su Milano ha avuto conseguenze anche sulla giustizia. La pioggia intensa ha infatti causato il cedimento strutturale del controsoffitto dell’aula bunker situata davanti al penitenziario di San Vittore, in piazza Filangieri. A causa di ciò, è purtroppo saltato un importante processo che avrebbe dovuto tenersi intorno alle 10.00 di stamani.

A causa del crollo, l’aula è stata sommersa di detriti e pannelli divelti, motivo per cui è stata dichiarata inagibile. Questa mattina, giudici, magistrati e avvocati hanno trovato le porte chiuse, con tanto di divieti di accesso. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno infatti decretato la totale inagibilità della struttura per ragioni di sicurezza.

Stamani avrebbe dovuto tenersi un importante dibattimento relativo al maxi-processo Hydra, focalizzato sulle attività della cosiddetta “mafia a tre teste” in territorio lombardo. Si trattava di una giornata importante, tuttavia non è stato possibile fare nulla. La data è stata pertanto rimandata al 16 settembre, quando sarà ascoltato il pentito Francesco Bellusci. L’udienza si terrà presso la maxi aula dell’Assise d’Appello, al Palazzo di Giustizia.