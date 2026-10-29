Mobilità, Atm punta sulla flotta elettrica con 110 nuovi bus

Atm Milano punta sugli investimenti in mobilità elettrica, uno dei pilastri strategici del Gruppo, e negli ultimi giorni ha aggiudicato la gara per 110 nuovi bus elettrici: un importante investimento del valore complessivo di oltre 76 milioni di euro che conferma il «percorso obbligato» dell’azienda dei trasporti milanese per affrontare le nuove sfide ambientali ed energetiche.

Oltre alla fornitura dei bus, l’importo comprende anche il loro servizio di manutenzione e di sostituzione delle batterie.

La prima consegna prevede 34 nuovi bus, 22 per la città di Milano e 12 per Monza, attraverso la controllata Net. Il primo nuovo mezzo entrerà in servizio entro la fine del 2027. La nuova fornitura è stata aggiudicata alla KMobility, concessionaria di Karsan, società specializzata nella produzione di bus elettrici e veicoli commerciali, e si inserisce nel più ampio piano di transizione ambientale che Atm ha avviato da anni. Già oggi, infatti, metà della flotta bus a Milano è elettrica: sono oltre 600 su 1.200 i mezzi in circolazione per le strade della città su 40 linee milanesi.

I nuovi 110 bus elettrici sono così suddivisi: 80 per Atm e 30 per la controllata Net e rientrano nel piano Full Electric di Atm, il progetto con cui l’Azienda punta alla completa riconversione all’elettrico dell’intera flotta di Milano e di Monza composta da più di 1.200 bus, per un investimento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro. Contestualmente, il gruppo rende noto che l’assemblea degli azionisti ha confermato la nomina del nuovo consigliere di amministrazione Gianni Scarfone.

«L’Assemblea degli Azionisti di Atm SpA riunitasi alla presenza dell’Assessora alla Mobilità, Arianna Censi, in rappresentanza dell’Azionista unico il Comune di Milano- spiega una nota- ha confermato la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione Gianni Scarfone». Gianni Scarfone è attualmente Amministratore Delegato di TEB SpA, società che gestisce la rete tranviaria di Bergamo. Ha maturato esperienza nella programmazione e nella gestione di sistemi di trasporto e mobilità sostenibile in qualità di Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale di società anche a partecipazione pubblica operanti nel campo dei trasporti e della mobilità integrata. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in organismi associativi di settore a livello nazionale ed in ambito internazionale.