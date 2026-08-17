Morto clochard in piazzale Lugano. L’ipotesi di un malore legato al caldo

Un clochard di circa quarant’anni è morto nel tardo pomeriggio di ferragosto in piazzale Lugano, nei giardini a ridosso dell’ex palazzo delle Poste. L’uomo si è accasciato a terra in strada, sono stati alcuni passanti a chiamare il numero unico per le emergenze 112 per chiedere i soccorsi. Sul posto sono arrivate in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e per risalire all’identità, dal momento che era senza documenti. Il senzatetto era stato notato in zona già nei giorni precedenti. Non sarebbero presenti segni di violenza sul corpo, la morte sarebbe stata provocata da un malore, forse legato al grande caldo. «Apprendo con tristezza e amarezza che un povero uomo senza fissa dimora di soli 40 anni è stato trovato morto - il commento del deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, ex vicesindaco -. Questa morte, unita alle cinque dello scorso inverno, si sarebbero potute evitare se il Comune fosse stato ben organizzato con adeguati servizi assistenziali e di accoglienza». Secondo De Corato «quanto accaduto è l’ennesima prova delle politiche di accoglienza inefficaci messe in campo dall’assessore al Welfare Lamberto Bertolè e dal centrosinistra. Come ha dichiarato anche Sala, sarebbero tra 500 e 700 le persone che preferiscono non andare nei centri di prima accoglienza comunali e rimanere in strada. Lì vengono spesso aggrediti e derubati dei loro pochi averi. Quei centri andrebbero presidiati dalla polizia locale».