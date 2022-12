Potano gli alberi. E all'hotel arriva la maxi multa: ecco quanto deve sborsare

Invece di chiamare (o aspettare) il Servizio Giardini del Comune di Roma le cui competenze riguardano il verde urbano, la manutenzione e la logistica, un hotel della Capitale ha pensato bene di contattare i propri giardinieri per potare tre alberi posti proprio di fronte la struttura ma che si trovano sul suolo cittadino e per questo motivo non esistono autorizzazioni. La potatura ai platati, poi, è stata totalmente errata e irreversibile e l'amministrazione capitolina ha comminato una multa record.

Si apre il contenzioso

Ben 56.781 euro è il conto che il Servizio Giardini ha fatto recapitare tramite la polizia locale per il modo in cui sono stati tagliati i tre alberi: come scrive IlMessaggero, i titolari dell'hotel posto in via Trionfale, il Monastero dei Santi, avrebbero scelto questa opzione per metterli in sicurezza dall'eventuale caduta di rami sulla carreggiata dal momento che il Comune di Roma non aveva ancora avviato le corrette attività di capitozzatura. Di contrario avviso, invece, ci sono il dipartimento di Tutela ambientale del Comune e i vigili urbani: l'ipotesi è che volessero regalare ai propri ospiti un panorama ben diverso con una super vista sulla collina di Monte Mario ma che le folte chiome dei platani impedivano.

"Grave trasgressione"

È sul piede di guerra l'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, che al quotidiano romano ha spiegato il perché di questa multa da record. " La sanzione comminata per questa grave trasgressione delle indicazioni fornite dai tecnici del Servizio giardini per la corretta potatura degli alberi di Via Trionfale è il giusto provvedimento che andava applicato", ha affermato, in quanto si tratta di lavori che non sono mai stati autorizzati su quelli che sono definiti "beni paesaggistici vincolati". Sull'incresciosa vicenda le polemiche non si spengono e sono state intensificati i controlli per " inaccettabili scempi quale quello compiuto in questa circostanza. Noi accogliamo sempre con favore iniziative di partecipazione da parte del settore privato a supporto della cura del verde pubblico della città, ma siamo e saremo inflessibili sull’osservanza delle regole da rispettare per la tutela del nostro patrimonio arboreo pubblico e privato" .

L'accusa del tribunale