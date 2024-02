Tamponamenti a catena sulla A22, incidente sulla A1 e due morti sulla A21: autostrade in tilt

Giornata nera sulle autostrade italiane a causa della nebbia che ha impedito la visibilità in diverse zone. Questa mattina si sono infatti verificati una serie di incidenti stradali sulla A21, sulla A22 e sulla A1. Almeno 1 morto, 25 feriti e 100 i veicoli coinvolti nel doppio incidente stradale sulla A22 e sulla A1. Due morti e 50 persone coinvolte nel maxi-incidente sulla A21.

La tragedia sulla A21

È di due morti e decine di feriti il bilancio di una serie di incidenti stradali che si sono verificati durante la mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio, lungo la A21 in direzione Brescia, presumibilmente a causa della fitta nebbia: ad essere interessate entrambe le carreggiate nel tratto stradale compreso tra Pontevico e Manerbio. Sono decine i veicoli danneggiati, tra mezzi pesanti come camion, due bisarche cariche di auto nuove, furgoni e un pullman con 10 passeggeri a bordo, e "al momento si confermano oltre 50 persone coinvolte" , dichiara l'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza (Areu).

Il primo scontro è quello avvenuto poco prima delle ore 9.00 in direzione Brescia tra il casello di Pontevico e quello di Manerbio, ma ad esso sono seguiti una serie di tamponamenti a catena in ambo le direzioni di marcia. Decine i feriti e due le vittime: entrambe viaggiavano all'interno di un'autovettura rimasta schiacciata al di sotto di una delle due bisarche. Poco dopo si è innescata un'altra carambola, ma in direzione Cremona: un'auto è stata avvolta dalle fiamme. Violento anche lo scontro avvenuto tra un furgone e un pullman con 10 turisti a bordo: i conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti in modo grave.

Ovviamente il traffico è andato in tilt in entrambe le direzioni di marcia, e si sono venute a creare code chilometriche: il primo intervento da parte delle autorità è stato quello di chiudere il tratto stradale in cui si sono verificati gli incidenti, così da consentire l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118. Stando a quanto riferito da Cremona Oggi, si è resa necessaria la chiusura dei caselli di Manerbio, Pontevico e di Cremona: il tratto tra Cremona e Brescia è quindi completamente bloccato, mentre il traffico nella direzione opposta tra Brescia Centro e Pontevico risulta congestionato. Poco dopo le forze dell'ordine hanno provveduto a effettuare una chiusura anche in direzione Piacenza: per chi arriva dal piacentino, invece, si sono formate lunghe code tra Castelvetro e Cremona, dove comunque è obbligatorio uscire. Chiaramente, quindi, delle pesanti ripercussioni nella circolazione si stanno registrando anche nei tratti secondari e sulle strade provinciali.

Sul luogo degli incidenti si sono precipitate diverse squadre di Vigili del fuoco, incaricati di soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati tra le lamiere delle loro vetture. Areu ha inviato ben 13 ambulanze e cinque mezzi di soccorso avanzato, ovvero quattro automediche e un'auto infermieristica. Dei rilievi e delle indagini si stanno invece occupando al momento gli uomini della polizia stradale di Cremona, impegnati anche nel difficile compito di gestire la viabilità.

"La situazione è surreale" , racconta una testimone a Cremona Oggi, "ci sono tantissime ambulanze, arrivano da ogni parte. Sono entrata in autostrada e mi sono ritrovata in questo terribile momento, dove c’era un muro di nebbia" . "Ho sentito suoni e fischi e all’ultimo ho sterzato per evitare un’auto" , ricorda la donna, "il camion dietro di me per non tamponarmi ha frenato talmente tanto che gli è scoppiata una gomma. Sembra di vivere in un film. Mi sono spaventata tantissimo, avrei potuto finire anch’io accartocciata come accaduto ad altre auto".

Doppio incidente in A22 e A1