È stato trovato senza vita nella tenda in cui viveva da settimane, nel piazzale della Sapienza di Roma, accanto alla statua della Minerva. Alessandro Ingusci, 58 anni, senza dimora e iscritto al primo anno della facoltà di Fisica, è morto all’interno della Città universitaria. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato provocato da un malore, ma le cause esatte restano da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Scientifica per effettuare i rilievi. La salma è stata affidata agli accertamenti medico-legali.

Chi era Alessandro Ingusci

L’uomo si era stabilito nell’ateneo romano lo scorso ottobre, dopo non essere riuscito a ottenere una sistemazione abitativa. Da tempo chiedeva un sostegno economico e un posto alloggio per poter proseguire gli studi. La sua vicenda era diventata anche una forma di protesta contro le difficoltà incontrate nell’accesso ai servizi per il diritto allo studio. Ingusci aveva presentato domanda a DiSCo Lazio per ottenere un posto in una residenza universitaria. La prima richiesta era stata respinta perché inoltrata oltre i termini previsti, mentre una seconda risultava ancora in fase di lavorazione. In attesa di una risposta, aveva continuato a vivere nella tenda allestita nel piazzale della Minerva.

Lo sciopero della fame

Nelle ultime settimane il 58enne aveva iniziato uno sciopero della fame per denunciare la propria condizione. Sulla lavagna di un’aula della facoltà di Fisica aveva lasciato scritto di essere uno studente dell’università, di avere un’invalidità riconosciuta al 50% e di essere impegnato nella protesta. Nei messaggi diffusi per richiamare l’attenzione sulla sua situazione aveva denunciato il mancato accesso agli aiuti: “Mi stanno negando i miei diritti, il diritto allo studio”. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva già avuto due infarti in passato. Era stato visto per l’ultima volta sabato 21 novembre. Resta da chiarire se il digiuno e le sue condizioni di salute abbiano avuto un ruolo nel decesso.

La posizione della Sapienza

Dopo la notizia della morte, la rettrice Antonella Polimeni e l’intera comunità universitaria hanno espresso il proprio dolore per la scomparsa dell’uomo, che negli ultimi tempi frequentava gli spazi della facoltà di Fisica e della Città universitaria. “In un momento così doloroso, il pensiero dell’Ateneo è rivolto a quanti lo hanno conosciuto e gli sono stati vicini, ai quali esprimo sincero cordoglio e vicinanza”, ha dichiarato Polimeni. La rettrice ha inoltre ricostruito i contatti avuti con lo studente e gli interventi messi in campo dall’università: “Nei giorni scorsi, le strutture universitarie hanno avuto diverse ripetute interlocuzioni dirette con lui e sono intervenute, coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti, nell’ambito di un percorso che ha portato a individuare e proporre soluzioni concrete di accoglienza e sostegno”. Infine, l’Ateneo ha assicurato la propria collaborazione con le autorità: “Nel rispetto della dignità della persona, della riservatezza della sua vicenda e degli accertamenti necessari a chiarire le circostanze del decesso, Sapienza assicura la propria piena collaborazione con le autorità competenti”. Saranno gli accertamenti a chiarire le reali cause della morte.