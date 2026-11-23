Notte di paura a Napoli, dove una lite in strada è sfociata in una violenta aggressione a colpi di machete a pochi passi dalla Stazione Centrale: a finire in manette un 31enne marocchino, che dovrà ora difendersi dalle accuse di tentato omicidio aggravato, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 5.00 del mattino di domenica 22 novembre, quando i residenti hanno segnalato l’esplosione di una furiosa rissa in piazza Principe Umberto: al loro arrivo sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno trovato solo uno dei protagonisti della colluttazione, un tunisino di 20 anni. I due contendenti, pertanto, si erano già separati, e il giovane nordafricano aveva espresso la propria volontà di allontanarsi.

Una tregua, tuttavia, durata pochissimo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 20enne avrebbe deciso di tornare sui propri passi per cercare nuovamente il rivale, e a quel punto sarebbe esplosa una nuova furiosa discussione. In quegli attimi concitati, il 31enne marocchino avrebbe quindi estratto un machete, sferrando un violento colpo che ha centrato la vittima tra la spalla e il collo. Nonostante la grave emorragia, il giovane è riuscito a trascinarsi fino alle volanti per chiedere aiuto ai poliziotti che erano rimasti a presidiare il perimetro tra piazza Principe Umberto e corso Garibaldi e a indicare loro l’uomo che lo aveva appena colpito.

Alla vista degli uomini in divisa, l’aggressore ha tentato di nascondere l’arma infilandola nei pantaloni, dandosi poi a una precipitosa fuga a piedi. Ne è scaturito un inseguimento serrato conclusosi in piazza Giovanni Leone. Proprio qui, prima di essere definitivamente placcato, il nordafricano ha tentato di disfarsi del machete, abbandonandolo vicino all’albero di Natale allestito nella piazza.

L’operazione per immobilizzarlo si è rivelata particolarmente complessa: durante la colluttazione, tre agenti hanno riportato diverse contusioni ed escoriazioni, giudicate guaribili dai medici con cinque giorni di prognosi. I successivi sopralluoghi effettuati nell’area, con il supporto della Squadra rilievi della Polizia Scientifica, hanno permesso agli agenti di recuperare e porre sotto sequestro sia il machete, dalla lama lunga circa cinquanta centimetri, sia una pistola a salve.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il 20enne tunisino e disposto il suo trasferimento d’urgenza in codice rosso all’Ospedale del Mare. I medici del nosocomio napoletano hanno riscontrato una profonda lesione da taglio associata a una frattura, motivo per cui il giovane resta tuttora ricoverato sotto stretta osservazione e con prognosi riservata.

Per il marocchino finito in manette si sono invece aperte le porte della casa circondariale di Poggioreale. In attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, l’uomo dovrà rispondere delle pesanti accuse di tentato omicidio aggravato, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.