Si dà fuoco sotto casa della ex compagna: 57enne muore per le ustioni

Non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore e per questo ha deciso di fare un gesto eclatante, che gli è costato la vita: Vito Ranieri, 57 anni, si è dato fuoco davanti all’abitazione della ex compagna, a Marina di Minturno, in provincia di Latina. Dopo due giorni di atroci sofferenze è morto in un ospedale di Roma.

La fine della storia e il tentativo di riconquistare la compagna

La tragica vicenda s’è consumata domenica scorsa, come racconta il quotidiano Latina Oggi. Vito Ranieri, 57 anni e senza un lavoro stabile, era originario di Bari ma da molti anni viveva a Minturno, località costiera della provincia di Latina. L’uomo aveva allacciato un rapporto sentimentale con una donna quasi coetanea. Rapporto che però, da qualche tempo, s’era incrinato. Questa è la pista che gli inquirenti seguono per ricostruire le ragioni dell’insano gesto. Domenica pomeriggio l’uomo s’era infatti recato davanti all’abitazione della donna, che si trova nella frazione di Scauri. Probabilmente voleva un incontro chiarificatore per tentare di riconquistare la ex compagna. Sta di fatto che ad un certo punto l’uomo ha tirato fuori dall’auto una tanica di benzina e s’è cosparso il corpo con il liquido infiammabile. Poi, con un accendino, s’è dato fuoco. Il primo soccorso è arrivato proprio dalla ex compagna che è scesa da casa e ha spento le fiamme che avvolgevano il corpo dell’uomo. Poi sono arrivati i sanitari del 118 ma la situazione delle ustioni era già gravissima, tanto da rendere necessario il trasporto in un ospedale attrezzato per i grandi ustionati, ossia il sant’Eugenio di Roma. È qui che il 57enne è morto ieri, dopo giorni di tremenda agonia. I fatti sono avvenuti in strada, sotto gli occhi atterriti dell'ex compagna e di numerosi testimoni, per lo più residenti in zona, richiamati dal trambusto e dalle grida.

Sulla vicenda, come detto, indagano i carabinieri di Minturno che proveranno a fare luce sulle ragioni del gesto. La pista privilegiata, considerato anche lo scenario dove è stato compiuto il gesto, è appunto quella sentimentale. Determinante saranno le parole della donna che potrà spiegare cosa è accaduto e quali erano i rapporti tra i due che possono aver portato a questo tragico epilogo.