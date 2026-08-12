Nordafricano non si ferma all’alt con l’auto, grave comandante polizia locale

Il comandante della polizia locale del Comune di Rovellasca (Como) è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un’auto a cui attorno a mezzogiorno aveva inutilmente imposto di fermarsi.

Il veicolo, giudicato sospetto e condotto da un uomo di origine nordafricana, ha prima rallentato salvo poi riprendere all’improvviso velocità per sottrarsi al posto di controllo che la pattuglia di polizia, composta dal comandante stesso e da un suo collaboratore, aveva organizzato lungo la centralissima via XX Settembre a Rovellasca, in corrispondenza di un’area di servizio.

Il comandante, Diego Monopoli, 36 anni, ha provato a fermarlo restando aggrappato al veicolo, forse per tentare di afferrare le chiavi nel quadro e spegnere il motore. È stato trascinato per una decina di metri finché è finito a terra, riportando diverse fratture, al volto e al torace.

Soccorso da personale del 118, è stato trasportato in elicottero a Niguarda, mentre l’uomo alla guida dell’auto dopo aver perso il controllo della vettura si è schiantato contro una colonnina della ricarica elettrica. Uscito dalla vettura è riuscito a fuggire a piedi.