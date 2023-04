Oristano, 22enne romana cade dal balcone dell'ex e muore: è giallo

È avvolto nel mistero il caso di una 22enne romana precipitata dal terzo piano di una palazzina a Bosa, in provincia di Oristano (Sardegna). La giovane, Giada Calanchini, è deceduta oggi pomeriggio (lunedì 24 aprile) dopo essere stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sulla vicenda, che presenta molti punti scuri, indagano i carabinieri coordinati dal procuratore di Oristano Marco De Crescenzo. Al momento, l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

La tragedia

Una tragedia ancora da chiarire quella che si è consumata nella attorno all'1.30 della notta scorsa a Bosa, cittadina sulla costa Nord occidentale della Sardegna. Stando a quanto riporta il Corriere.it, la 22enne si trovava a casa dell'ex fidanzato quando è precipitata dal balcone al terzo piano di un piccolo condominio. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo della ragazza sull'asfalto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma, nonostante la tempestività dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Nuoro e sottoposta ad un delicatissimo intervento chirugico ma, purtroppo, è deceduta nel pomeriggio di oggi.

Il giallo

La dinamica del drammatico accaduto non è chiara. Pare che - racconta ancora il Corriere della Sera - la 22enne avesse trascorso la serata in compagnia di alcuni amici e dell'ex fidanzato in un locale della zona. A notte fonda è rientrata a casa dell'ex compagno, poi si è consumata la tragedia. Il giovane, un 25enne del posto, è stato già sentito dagli investigatori. Il procuratore di Oristano Marco De Crescenzo ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda che, come detto, presenta molti punti oscuri.

Sulle indagini, condotte dai carabinieri della Compagna di Macomer, vige strettissimo riserbo. Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza per capire se vi sia stato qualche evento che l'abbia particolarmente turbata. L'ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario.