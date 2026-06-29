Orrore dopo il concerto di Radio Italia a Palermo: gambiano violenta una donna di 30 anni

Un vero e proprio incubo quello vissuto a una 30enne di Agrigento, aggredita e abusata sessualmente da un cittadino straniero subito dopo aver assistito al concertone di Radio Italia.

Il fatto, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si è verificato a Palermo intorno alle 5.00 del mattino. La vittima era andata ad assistere all'evento organizzato al Foro Italico. Subito dopo il concertone, la 30enne è stata raggiunta e importunata dall'extracomunitario in via Cala. Nonostante i tentativi della donna di allontanarsi, il soggetto si è fatto sempre più insistente, finendo con l'abusare sessualmente di lei. Sono state le urla della 30enne a mettere in fuga lo straniero, richiamando anche l'attenzione di chi si trovava nei paraggi. La donna ha poi contattato telefonicamente le forze dell'ordine, e sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia di Stato.

Soccorsa dai poliziotti e dagli operatori del 118, la donna è stata accompagnata all'ospedale Policlinico di Palermo, dove è stato immediatamente attivato il codice rosso. Al contempo sono cominciate le ricerche del responsabile, alle quali hanno partecipato anche gli agenti della Scientifica.

Arrestato dai poliziotti, il responsabile si è rivelato essere un

31enne gambiano. L'uomo si trovava a poca distanza dal luogo in cui è stata commessa l'aggressione. Al momento lo straniero si trova detenuto presso la casa circondariale Pagliarelli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.