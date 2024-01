Beatrice muore a cinque anni: "Colpita da quattro virus"

I medici hanno tentato l'impossibile per salvarla, ma purtroppo per Beatrice Angela Gobbo, una bimba di soli cinque anni, non c'è stato nulla da fare. La piccina, residente a Veggiano in provincia di Padova, è morta a seguito di un'emorragia cerebrale causata probabilmente dai virus contratti nei giorni precedenti al Capodanno, quando ha cominciato a stare male. Il suo cuoricino ha smesso di battere tre giorni dopo il ricovero in terapia intensiva.

Il malore poi la morte

Un calvario breve e stranziante quello della piccola Beatrice. Il pomeriggio di Capodanno era stata al cinema con le amichette, poi i primi sintomi del malessere: stanchezza, febbre alta e brividi. Nelle ore successive, dopo i primi contatti col pronto soccorso, le condizioni di salute sono peggiorate. Al punto che la piccina è stata soccorsa con un'ambulanza e trasportata in codice rosso all'ospedale di Padova. Alle ore 12.45 del 4 gennaio il suo cuore si è fermato.

Le ipotesi sul decesso

Stando a quanto riporta il Corriere.it, le cause del decesso sarebbero da imputare ad alcuni virus che hanno colpito la bambina, causandole un'emorragia cerebrale e il danneggiamento di alcuni organi vitali. I sanitari escludono che possa esserci una correlazione con l'influenza stagionale contratta dal padre. La sera del 30 dicembre, infatti, l'uomo aveva avuto un attacco influenzale. Circostanza che lo aveva costretto ad annullare il cenone di San Silvestro in casa. Così mamma e figlioletta avevano raggiunto gli amici nell'abitazione di una delle famiglie invitate alle festa, proprio per evitare eventuali contagi.

"Gli organi compromessi"