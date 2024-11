Paura al campus dell'università di Salerno, albero finisce sugli studenti: tre in codice rosso

Ascolta ora 00:00 00:00

Grosso spavento questa mattina al campus di Fisciano, una delle sedi dell'università di Salerno: un grosso albero è infatti caduto, travolgendo le persone che si trovavano nella sua traiettoria. Ci sono stati dei feriti, e tre di questi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso a causa delle importanti lesioni riportate.

Il crollo improvviso

Secondo quanto riferito sino ad ora dalle autorità locali, l'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 30 novembre, intorno alle 13:40. Il forte vento ha finito con l'abbattere un grosso albero di pino alto circa 15 metri, che è letteralmente crollato su uno spiazzo della facoltà di Ingegneria, dove si trovavano alcune persone presenti in facoltà per seguire le lezioni del Tirocinio Formativo Attivo (TFA). L'albero ha travolto almeno tre persone che si trovavano lungo la sua traiettoria, vale a dire un 20enne, un 25enne e un 40enne. Tutti e tre, di cui si ignorano altre informazioni, sono rimasti incastrati.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, seguiti dagli operatori sanitari del 118 e dalle forze dell'ordine locali. I pompieri sono riusciti ad estrarre le vittime, che hanno riportato lesioni multiple. Tutti e tre i feriti sono stati pertanto caricati in ambulanza e trasferiti di corsa al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Salerno. Le loro condizioni sono serie. Un ragazzo, al suo primo giorno di lezione dopo l'avanzamento in graduatoria, avrebbe riportato gravi traumi al cranio e al bacino.

Avviate le indagini

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la zona, mentre i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e gli agenti della polizia di Stato si sono subito attivati per ricostruire le dinamiche della vicenda. Sul caso la procura della Repubblica ha già aperto le indagini. Secondo quanto riportato da Today, i feriti in tolate sarebbero cinque. Sono servite ben due squadre dei vigili del fuoco per operare. Gli uomini del distaccamento di Mercato San Severino sono arrivati con un'autogru, così da avere la possibilità di spostare l'albero.

Al momento gli accertamenti in loco sono in corso, ma alcuni

testimoni avrebbero riferito che le radici di quel pino erano marce, mentre il tronco cavo, segno che l'albero doveva essere. Le indagini per ricostruire l'accaduto e le cause sono ancora in corso.