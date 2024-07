Il coccio alla gola poi la chiamata salva-vita: così lo straniero ha aggredito la 15enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora allarme sicurezza a Milano, dove una ragazzina di 15 anni è stata aggredita da un cittadino straniero che non ha esitato a puntarle un oggetto contundente alla gola. La minorenne è stata tratta in salvo dal papà di una sua amica, accorso dopo la richiesta d'aiuto.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito da Il Giorno, che ha riportato la notizia, l'episodio si è verificato nella notte di martedì, intorno all'1.00. La ragazzina stava transitando in via Polesine, zona Corvetto, quando è stata presa di mira dall'esagitato. In preda al panico, la giovane ha allora contattato una sua amica in videochiamata, chiedendole aiuto. Per fortuna in quel momento insieme alla coetanea si trovava anche il papà, che ha subito compreso la gravità della situazione.

Intervistato da Il Giorno, Simone Lembo (46 anni) ha spiegato di aver subito compreso che qualcosa non andava, perché la 15enne era davvero nel panico. Grazie alla videochiamata, inoltre, aveva potuto assistere alle mosse dell'extracomunitario, arrivato a puntare qualcosa contro la gola della sua vittima. " L'ha agganciata all'uscita della metropolitana di piazzale Corvetto e ha iniziato a seguirla. A un certo punto, poco dopo la fermata della 95, le è saltato addosso, le ha messo il pezzo di vetro vicino al collo e ha iniziato a toccarle le gambe. Poi ha detto frasi senza senso, incomprensibili, si è alzato la maglietta e si è ferito al petto con il coccio, come a dire: non ho paura di fare male a me, faccio male anche a te ", ha raccontato Lembo.

Vedendo quella scena, il 46enne non ha esitato a scendere in strada per soccorrere la giovane. Fortunatamente la 15enne si trovava nelle vicinanze, così l'uomo è riuscito a raggiungerla in brevissimo tempo. Alla vista dell'uomo, lo straniero si è subito dato alla fuga, riuscendo a far perdere le sue tracce. La giovane, rimasta illesa, è quindi assistita dalla famiglia della sua amica. Sono state allertate le forze dell'ordine.

Chi è il responsabile

Dopo il terribile episodio c'è paura fra i residenti. Le autorità non sono ancora risaliti all'identità dell'aggressore, ma tutto fa pensare che si tratti di un nordafricano. Le ricerche sono in corso e qualcuno sarebbe anche riuscito a riprenderlo in video. Simone Lembo è certo di averlo già visto aggirarsi per la zona.

Sono uscito con il cane e lui era seduto a terra: stava affilando un coltello con una lama di circa quindici centimetri. Quella è stata la prima volta che l'ho visto. Le mie figlie mi hanno confidato che ieri questa persona ha rincorso anche loro"

, ha dichiarato.