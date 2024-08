Paura sulla A1, si ribalta pullman turistico: un morto e quindici feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un morto e quindici feriti sull'autostrada A1, dove nel corso della giornata di oggi si è verificato un gravissimo incidente che ha visto coinvolto un pullman turistico. A bordo del mezzo, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, stavano viaggiando una trentina di turisti di origini asiatiche, rimasti sconvolti dopo l'accaduto.

L'incidente

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'incidente si è verificato intorno alle 17.00 del pomeriggio di oggi, domenica 4 agosto. Il pullman turistico è improvvisamente uscito fuoristrada, finendo in parte per ribaltarsi. Probabilmente in mezzo è sfuggito al controllo del conducente. Durante il terribile schianto, il guard rail ha finito con lo sfondare il vetro del parabrezza, entrando nel bus con violenza. L'allarme è scattato subito.

A raggiungere il posto in modo tempestivo i vigili del fuoco dei distaccamenti vicini, le forze dell'ordine, diversi mezzi del 118 e due elicotteri, Pegaso e il velivolo del 115. I pompieri hanno lavorato con i soccorritori per estrarre i passeggeri dal mezzo ribaltato. Dei venticinque passeggeri che viaggiavano a bordo del pullman (tutti di origini asiatiche) sono stati quindici i feriti. Purtroppo si è registrato anche un morto.

I soccorsi

Dei quindici feriti, alcuni sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, altri hanno raggiunto i nosocomi di Siena e Valdarno. Al momento sappiamo di due persone ricoverate in codice rosso, mentre i gialli sono undici e i verdi dodici. Per un totale di quattordici ambulanze coinvolte e un'automedica.

Il tratto interessato dall'incidente è stato quello fra Monte San Savino e Arezzo. Come riferito da i vigili del fuoco, lo schianto è avvenuto al km 360 in direzione Firenze. A seguito dell'accaduto, la strada è stata chiusa al traffico per almeno mezz'ora. Coloro che dovevano raggiungere Firenze, sono stati invitati a uscire a Valdichiana, e poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli agenti della polizia stradale e gli uomini di Autostrade per l'Italia.

Sono stati effettuati i rilievi, necessari per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Non si esclude alcuna ipotesi. Al momento si parla di un possibile malore dell'autista, o un colpo di sonno.