Pedalate, incontri ed eventi. Sette giorni dedicati alla bici

Nove giorni di eventi diffusi tra quartieri, parchi, spazi culturali per raccontare la bicicletta nel suo insieme: mobilità, sport, cultura, industria.

La Settimana della Bici a Milano torna dal 3 all’11 ottobre con la sua seconda edizione. Il palinsesto si articola in cinque format diversi. Le «ride», pedalate urbane per scoprire una Milano ciclabile, ride tematiche costruite attorno a storie e luoghi, uscite di gruppo che raggiungono Lodi, Como, Monza e il Lago Maggiore, come la ride Milano Lodi & Back, organizzata da Camera di commercio, e la Bike Night organizzata per il 3 ottobre, in apertura della settimana.

Sabato 10 ottobre quattro pedalate partono da nord, sud, est e ovest per convergere al Velodromo Vigorelli. L’11 ottobre il calendario si chiuderà poi con Mille Mila Bici Fai la Pace con la Bici 2026 Edition, la più grande pedalata urbana in Italia adatta a tutte le età, le abilità e i generi: un finale collettivo e aperto a chiunque voglia partecipare. I talk affrontano il rapporto tra bicicletta e stile di vita, in viaggio, nel design, per la salute e per lo spazio pubblico. Tra gli appuntamenti, un incontro dedicato al cicloturismo di lungo raggio con due ultracycler; un confronto sui modelli di mobilità urbana europei, a partire dalla proiezione del documentario Together We Cycle, che racconta come i Paesi Bassi abbiano trasformato il proprio sistema di mobilità dagli anni Settanta in poi. Tra gli appuntamenti, anche un talk La Bicicletta come Stile di Vita, organizzato da Camera di commercio e Triennale Milano, per esplorare da angolazioni inedite il rapporto tra bicicletta e mondo contemporaneo spaziando dal design all’ospitalità di lusso, dalla cucina d’eccellenza all’arte. E poi workshop. Tutti i giorni, al Velodromo Vigorelli, i laboratori di meccanica di Bike Economy La Scuola, il polo formativo pubblico sui profili più ricercati dal settore realizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. I laboratori saranno aperti, su iscrizione, anche a chi non è esperto. E poi il check-up di base e i lab creativi con i brand, dedicati a personalizzazione, materiali e riuso.