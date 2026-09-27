Terrore a Roma, nigeriano aggredisce una ragazza e la accoltella

Nuovo episodio di sangue e violenza nella Capitale, dove una ragazza di 28 anni è stata accoltellata da un cittadino straniero mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Tor della Valle. Il pericoloso soggetto è stato fortunatamente catturato dalle forze dell’ordine e poi arrestato.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, l’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì scorso, intorno alle 8.00. La vittima si trovava in piazzale Ezio Tarantelli, presso la stazione, per raggiungere il posto di lavoro, quando è stata improvvisamente aggredita dall’extracomunitario. L’uomo impugnava un coltello e si avventato sulla giovane, ferendola al braccio. Dopo averla colpita, il soggetto si è scagliato anche contro un cittadino romeno, compagno della 28enne, e altri passanti, scatenando il panico.

Sono stati momenti di autentico terrore. Tanta paura per chi si è trovato alla mercé del facinoroso. Fortuna ha voluto che nessuno sia rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale, allertati dal compagno della ragazza. I poliziotti, che erano impegnati in un’operazione di pattugliamento del territorio, si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del pericoloso soggetto.

Rintracciato dopo poco tempo, lo straniero è stato arrestato. A quanto pare si tratta di un cittadino nigeriano di 24 anni, fino ad oggi incensurato. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di 7 centimetri.

Interrogato dagli inquirenti, il 24enne non ha saputo spiegare il suo gesto. Al termine del processo per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo.