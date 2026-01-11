Pestano e riducono in fin di vita un uomo, poi un'altra aggressione. L'incubo del "commando" a Roma Termini

Questa notte a Roma si è verificata vera e propria escalation di violenza, con ben due violente aggressioni che hanno fatto ripiombare la città nella preoccupazione e nella paura. Ancora una volta il teatro della barbarie è stata la zona che circonda la stazione di Roma Termini. Qui, infatti, si sono concentrati gli sforzi delle forze dell'ordine.

Stando a quanto riferito sino ad ora, entrambi gli episodi si sono verificati nella tarda serata di sabato 10 gennaio. Nel giro di un'ora, un uomo è stato ridotto in fin di vita, mentre un altro è stato brutalmente aggredito. Gli agenti di polizia, che si stanno occupando dei due casi, ritengono che potrebbe esserci un nesso fra le due aggressioni.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle ore 22.00, in via Giolitti. Qui un uomo sarebbe stato circondato e pestato a sangue da alcuni facinorosi. L'aggressione è stata particolarmente violenta, tanto che la vittima è stata lasciata per strada, esanime e sanguinante. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il soggetto è stato trasportato di corsa in ospedale, dove i medici hanno riscontrato gravissime ferite. A quanto pare l'uomo si trova in pericolo di vita. Ma non finisce qui. Meno di un'ora dopo, le forze dell'ordine sono intervenute ancora una volta in zona stazione Termini. Una seconda aggressione si è verificata, intorno alle 23.00, in via Manin, in zona Esquilino: un rider è stato brutalmente picchiato, ma è fortunatamente riuscito a scappare.

Gli inquirenti sospettano che le due aggressioni siano state commesse dal medesimo gruppo. La caccia ai responsabili è scattata nella notte, e prosegue anche questa mattina. Ci sono stati controlli a tappeto, e numerose verifiche di documenti.

Secondo quanto riportato dalla questura, sette persone sono state fermate e portate all'ufficio immigrazione, mentre quattro sono state condotte in commissariato.

Le indagini sono ancora in pieno corso. In città la tensione è altissima.