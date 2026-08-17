Politici in ferie tra montagne e California

C’è chi ha scelto di mixare tuffi e impegno green, come la capogruppo di Europa Verde Francesca Cucchiara che raccoglie i rifiuti sulle spiagge del Salento con Legambiente, saltando da Castro a Porto Cesareo («schifezze recuperate, tante»), chi è volato in Colombia come il segretario provinciale della Lega Samuele Piscina e chi si gode aria fresca e trekking in Valle d’Aosta come la presidente Pd del Consiglio comunale Elena Buscemi o il consigliere regionale di FdI Marco Bestetti. I politici milanesi approfittano della pausa estiva dai palazzi per ricaricarsi prima del lungo tour de force elettorale che scatterà praticamente per tutti da settembre visto che nel 2027 si torna al voto sia per le Politiche che per le Comunali a Milano e in altre grandi città. Una campagna calda. C’è già chi intermezza giorni di ferie a impegni dal sapore elettorale, come il consigliere regionale del Pd Pierfrancesco Majorino, tra i papabili per il dopo Sala. Tra qualche giorno a Lipsi, in Grecia, e la Val di Non in Trentino, ha avviato a inizio estate un tour in 100 tappe nei quartieri milanesi e ha passato anche il ferragosto in giro a «salutare realtà associative e volontari». É pronta a correre per le primarie anche la vicesindaco Anna Scavuzzo, da anni «sindaca d’agosto» quando Beppe Sala è in ferie. Quindi a inizio luglio è stata con le nipotine a Creta, al rientro di Sala andrà in Puglia da amici. Non c’è due senza tre, sempre che il centrosinistra scelga il candidato ai gazebo, sarà in pista l’assessore Emmanuel Conte che in questi giorni si riposa con i bimbi a Paros, la bella isola dell’arcipelago delle Cicladi, e poi volerà a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento. Si divide tra lago Maggiore e Isola del Giglio l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi (anche lui spuntato nel toto nomi a sinistra)

Meno social del solito il sindaco Sala, che ha pubblicato (per ora) solo una foto del cane Whisky dall’Engadina e adesso è con la famiglia in California. I curiosi scopriranno (forse) dalle «cartoline» su Instagram le tappe tra Los Angeles e Santa Monica.

Il governatore Attilio Fontana trascorre le ferie a Forte dei Marmi con la famiglia. Tra i «presidenti d’agosto», fino a domani è il turno dell’assessore Gianluca Comazzi (il 14 ha rappresentato la Regione alla commemorazione delle vittime del Ponte Morandi a Genova), poi l’azzurro - che è anche consigliere comunale di Forza Italia - si dividerà tra Chiavari e l’Isola d’Elba. Gli altri consiglieri milanesi di Fi? Deborah Giovanati si riposa tra Gubbio-Assisi e Porto Recanati e da lì raggiungerà il Meeting di Rimini per la visita del Papa mentre Alessandro De Chirico dopo la Sardegna ha accompagnato moglie e figlio in Calabria e oggi rientra in città, già concentrato sulla campagna elettorale («sopralluoghi, programma elettorale»). Per la capogruppo di Noi Moderati Mariangela Padalino tappe a Brindisi, poi Lefkada, Meganisi, Itaca e Cafalonia in Grecia e Cosenza. Mare per l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri, montagna (Ponte di Legno) per la collega in Ue e vicesegretaria del Carroccio Silvia Sardone, che ricomincia già domani con un evento politico in provincia di La Spezia («Nè velo nè bavaglio») con le leghiste Cisint, Ceccardi e Pucciarelli. Il capogruppo milanese di FdI Riccardo Truppo si è diretto a Pedaso, nelle Marche, «in un agriturismo che cura le api e offre laboratori e scuola kayak per i bimbi» e poi sarà (come Conte) a Castellabate. Dopo uno stop a Molveno, il paesino affacciato sull’omonimo lago delle Dolomiti, la capogruppo Pd Beatrice Uguccioni è partita per la Croazia e rientrerà passando dalla Slovenia (tappa alle grotte di Postumia). La capogruppo dei Riformisti e deputata di Azione Giulia Pastorella è invece in Normandia per «una cousinade, riunione estiva con tutti i cuginetti della famiglia francese di mio marito» racconta.