Presepe in fiamme, famiglia intossicata tratta in salvo

Nessuna conseguenza grave ma di sicuro una famiglia di Lioni, piccolo comune in provincia di Avellino, questa mattina ha vissuto momenti di paura a seguito di un incendio avvenuto nella loro casa. Le fiamme, con ogni probabilità, sono divampate a causa di un malfunzionamento legato alle luci che illuminavano il presepe allestito all'interno dell’abitazione. I componenti del nucleo familiare, tra cui un bimbo di 5 anni, sono finiti in ospedale per una lieve intossicazione da fumo.

L’incidente, che ha interessato una casa situata in via Roma, è avvenuto questa mattina intorno alle 7. Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e i carabinieri della stazione locale.

La famiglia, visto che il fumo aveva invaso l'intera abitazione, per evitare il peggio si era rifugiata al terzo piano con le finestre aperte per consentire alle esalazioni di uscire dalle stanze. Per fortuna l’incendio, che ha interessato un locale a piano terra, è stato domato in breve tempo.

Le tre persone rimaste coinvolte sono state soccorse e affidate alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo arrivati sul posto. Tutti sono stati trasportati presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi per essere sottoposti ai controlli medici del caso: le loro condizioni non destano preoccupazioni. Per entrambi i genitori e il loro figlio solo una leggera intossicazione a causa del fumo che si era sviluppato. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme e tratto in salvo la famiglia, hanno lavorato anche per mettere in sicurezza l'edificio.

È sempre utile seguire le raccomandazioni dei pompieri per evitare che un momento di festa possa sfociare in tragedia. Massima attenzione deve essere prestata alle luci utilizzate per l’albero o il presepe: importante è evitare di lasciarle accese di notte o quando non si è in casa. Prese, fili e trasformatori non devono essere nascosti in carta o tra le tende. Piccoli accorgimenti che, però, possono rivelarsi fondamentali per scongiurare incidenti e pericoli, come quello verificatosi stamattina.