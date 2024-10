Preso rapinatore che ha alleggerito miliardario giapponese

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli investigatori in moto della sesta sezione della Squadra Mobile di Milano conosciuti come ‘Falchi’, coordinati dalla procura dei Minori, hanno catturato un rapinatore seriale 18enne di orologi di lusso in provincia di Pisa ritenuto autore, quando aveva ancora 17 anni, di due furti di orologi messi a segno sotto la Madonnina nel centralissimo parcheggio Meda Center nell’omonima piazza nel cuore di Milano.

Il primo colpo risale al 1° maggio ai danni di un turista francese 30enne a cui venne strappato un Rolex del valore di 30.000 €. La seconda rapina risale al 6 giugno e la vittima e’ Y.K., miliardario giapponese ultrasessantacinquenne a cui ha strappato un orologio Richard Mille in oro rosa che l’uomo aveva acquistato trent’anni prima pagandolo 230.000 € e che ora, a dire degli investigatori della Mobile, costa molto di più più . Il miliardario, famosissimo nel proprio Paese per per il posizionamento dell’erba sintetica nella realizzazione di centri urbani, non aveva sporto denuncia ma dopo l’aggressione aveva lasciato il Paese.

E’ stato rintracciato grazie alla sua frequentazione, mentre si trovava sotto la Madonnina, di parecchie boutique del quadrilatero della moda e grazie alle indagini approfondite dei ‘Falchi’, che hanno incrociato le immagini delle telecamere di sorveglianza con i nominativi dei soggetti identificati.

All’identificazione della vittima giapponese hanno contribuito anche il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha interessato il l’ufficio Interpol del Giappone, a cui erano state fornite le generalità che la vittima aveva fornito ad una boutique dove si era recato per acquisti poco prima della rapina. All’arresto dell’autore delle rapine, ora rinchiuso nell’istituto penale minorile di Firenze, ha collaborato la squadra mobile di Pisa.