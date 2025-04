L'incontro, gli impegni sportivi, gli aborti, l'addio: la storia d'amore tra Antonella Mosetti e Aldo Montano

La storia d'amore tra Antonella Mosetti e Aldo Montano è stata una delle più chiacchierate e seguite dalla stampa scandalistica. La coppia ufficializzò la relazione nel 2007, quando la showgirl era uno dei volti più richiesti in tv e lo schermidore uno dei più titolati, ma l'amore naufragò nel 2012.

Il colpo di fulmine

Autunno 2006. Antonella Mosetti è una delle ballerine di "Quelli che... il calcio e..." e ha da poco finito di scattare il suo primo calendario sexy per la rivista "For Men". Aldo Montano, fresco di medaglia d'oro nella sciabola individuale e a squadre ai Campionati Italiani di scherma, è uno dei concorrenti del reality "La Fattoria" su Canale 5. E' proprio grazie alla televisione che la showgirl e lo sportivo si incontrano e tra loro c'è un vero e proprio colpo di fulmine.

Lontani dai paparazzi

Aldo e Antonella iniziano a frequentarsi ma cercano di mantenere un profilo basso, evitando i gossip e i paparazzi. Montano è concentrato sui Campionati Italiani di Napoli dove conquista l'oro nella sciabola individuale e la medaglia d'argento nella prova a squadre. Solo dopo gli impegni sportivi la coppia decide di uscire allo scoperto pubblicando le prime foto insieme sui social network.

Insieme a Pechino 2008

Mentre la stampa rosa corteggia Montano e Mosetti, dedicando loro servizi e copertine, le prime foto ufficiali di Aldo e Antonella escono in occasione delle Olimpiadi di Pechino. E' il 2008 e Antonella vola in Oriente per stare vicina al suo fidanzato che è impegnato nelle prove di sciabola individuale e a squadre. Aldo viene eliminato nella prova individuale ma ottiene un ottimo terzo posto, e la medaglia di bronzo, con i compagni di squadra. In tribuna a tifare per lui c'è Antonella.

Tra televisione e sport

Tra il 2008 e il 2009 Antonella Mosetti è protagonista in tv ma anche a teatro prima nello spettacolo "Sex and Italy" poi su Canale 5 in prima serata come una delle sette soubrette di "Bellissima - Cabaret anticrisi". Aldo Montano è invece impegnato nei Mondiali di Antalya, in Turchia, dove ottiene un argento nella sciabola a squadre, e negli Europei dove vince l'oro nella sciabola a squadre. Tra un viaggio e l'altro, però, la coppia convive a Roma e sulle pagine delle riviste di gossip Aldo e Antonella si mostrano molto innamorati.

Il malore al ristorante

Nell'agosto del 2010 Mosetti e Montano vivono un momento difficile a causa di un malore che lo sportivo ha in un ristorante. Colpito da uno choc anafilattico per aver mangiato formaggio, Aldo viene ricoverato in ospedale ma dopo ventiquattro ore viene dimesso. Il problema di salute di Aldo lo unisce ancora di più ad Antonella e la coppia sembra essere pronta a dare una svolta importante alla loro relazione.

Profumo di fiori d'arancio

Ottobre 2010, per la coppia c'è aria di grandi cambiamenti. Sulle pagine della rivista Chi Antonella confessa: " Siamo pronti al grande passo, ma ci diamo ancora un anno di tempo per convincere mia figlia a trasferirsi a Livorno. Intanto abbiamo acquistato una casa a Roma, la prima veramente nostra ". A pronunciare la parola matrimonio è Aldo che, a Domenica Cinque, spiega che nei progetti della coppia ci sono le nozze: "Io e Antonella stiamo pensando seriamente al matrimonio. Questi tre anni con Antonella sono stati spettacolari. E forse i prossimi saranno ancora meglio ".

Le voci sull'Isola dei famosi

Mentre la loro relazione prosegue a gonfie vele, si fanno insistenti le voci su una possibile partecipazione di Aldo e Antonella a "L'Isola dei famosi". Secondo la stampa scandalistica la coppia sarebbe stata contattata dalla produzione del reality ma tra i concorrenti che sbarcano in Honduras non ci sono Mosetti e Montano. In realtà lo sportivo è impegnato nei Mondiali di Parigi, dove ottiene la medaglia d'argento nella sciabola a squadre.

Il viaggio poi l'aborto

La storia tra Aldo e Antonella viene scossa da un evento molto doloroso. Di ritorno da una vacanza alle Seychelles la showgirl viene ricoverata d'urgenza e anni più tardi racconterà il motivo: " Ho perso un bambino. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d'urgenza. Non c’era più nulla da fare. Siamo stati malissimo". La rivelazione fatta da Antonella, però, è più dolorosa: " Ne abbiamo persi due nell'arco della nostra storia. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore ".

L'ultima estate insieme

Estate 2011. Dopo un periodo di lontananza dalla scena pubblica Antonella e Aldo tornano sulle pagine delle riviste di gossip con alcuni scatti bollenti. Complici le vacanze estive la coppia si fa sorprendere dai paparazzi a Milano Marittima mentre si scambia effusioni in acqua. E' la prova che, dopo le voci di crisi, tra Antonella e Aldo l'amore è ancora travolgente.

L'addio a sorpresa

Dopo un'estate vissuta lontano a causa delle Olimpiadi di Londra (dove Aldo ottiene un bronzo nella sciabola a squadre) i gossip parlano di una profonda crisi tra Antonella e Aldo. La coppia non smentisce e non conferma ma a dicembre, quando ormai Mosetti e Montano non si fanno più vedere insieme da mesi ecco arrivare l'annuncio. " Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. Anche quando si parla d'amore.

E in questo caso lo è stato anche per me", scrive Antonella sui social. Nonostante l'addio la coppia è rimasta in buoni rapporti. Oggi Antonella Mosetti è single mentre Aldo Montano è sposato con l'atleta russa Olga Plachina, dalla quale ha avuto due figli.