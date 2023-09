La processione dei bimbi per il boss ucciso: choc al rione Conocal di Ponticelli (Napoli)

Choc al rione Conocal di Ponticelli (Napoli), dove domenica 17 settembre è andata in scena una processione dedicata al boss ucciso lo scorso maggio durante un agguato fra bande della camorra. A rendere ancora più sconvolgente l'accaduto, il fatto che a sfilare con magliette stampate e ritratto del boss sia stato un gruppo composto da bambini della zona.

La processione per il boss

L'episodio, dunque, nella giornata di domenica. Con la musica della Madonna dell'Arco, i bambini hanno sfilato in processione indossando una maglietta con la fotografia stampata del boss e trasportando una sorta di quadretto iconografico. Il corteo è andato avanti fino a un'edicola votiva, trasformata in una specie di altare commemorativo per gli uomini del clan D'Amico.

Così è stato ricordato Enzo Costanzo, giovane boss di 26 anni ucciso nella notte dello scorso 5 maggio. Mentre a Napoli si festeggiava la vittoria per lo scudetto, Costanzo venne infatti freddato da alcuni colpi di pistola. Il 26enne aveva alle spalle una condanna a 8 anni di reclusione per reati associativi e per droga. La notte della vittoria dello scudetto venne raggiunto mentre si trovava in piazza Volturno dai suoi assalitori che gli spararono alle gambe, provocandogli lesioni fatali.

È così che nel rione Conocal è stato celebrato e glorificato il nome del boss. A gelare il sangue il fatto che a partecipare alla processione siano stati dei bambini, agghindati in ricordo di Enzo Costanzo. Ad accompagnarli, addirittura alcuni stendardi della Madonna dell'Arco.

L'indignazione

A denunciare per prima l'accaduto la giornalista Luciana Esposito, che da anni combatte contro le associazioni mafiose. La donna ha registrato un filmato dove è ripresa l'intera scena. Fra i bambini si trova anche il nipotino di Enzo Costanzo. È il bimbo che ha il compito di portare la foto del boss 26enne.