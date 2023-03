Rapinarono la giornalista Cesara Buonamici: sconto di pena in appello per i ladri

È arrivato uno sconto di pena, nella sentenza d’appello, per i cinque rapinatori napoletani che il 24 aprile 2022, a Firenze, trafugarono orologi Rolex di grande valore alla giornalista del Tg5 Cesara Buonamici e al marito Joshua Kalman. Il processo a carico della banda di malviventi procede spedito con l’accusa per gli imputati di rapina pluriaggravata consumata e di tentata rapina. La difesa ha chiesto ai ladri, che sono attualmente agli arresti domiciliari, un risarcimento di oltre 220mila euro, pari al valore degli oggetti rubati.

La rapina

La giornalista e il marito furono rapinati mentre erano in macchina a Firenze dai cinque malviventi. Il gruppo criminale, secondo gli inquirenti, era partito da Napoli con un camioncino a noleggio, utilizzato per trasportare lo scooter con cui è stata poi commessa la rapina. Il raid messo a segno dai ladri fu rapido. Sotto minaccia portarono via gli orologi e i bracciali di pregio indossati dalla Buonamici e dal marito. In particolare, come riporta il quotidiano Napoli Today, furono rubati un Patek Philip di circa 60mila euro, zaffiri da 16mila euro e un brillante solitario da 50mila. Dopo il colpo grosso, i malviventi si diedero alla fuga. Il valore degli orologi è stato stimato in oltre 220mila euro.

I condannati

Queste le persone condannate in secondo grado: Fausto De Laurenzio che dovrà scontare una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione (in primo grado gli furono dati cinque anni e due mesi); Gennaro Gennarelli, quattro anni e otto mesi (in primo grado: cinque anni e due mesi); Carmine Esposito, quattro anni e sei mesi (in primo grado: cinque anni e due mesi); Carlo Inocenta, Quattro anni e quattro mesi (in primo grado: quattro anni e dieci mesi); Gabriele Puglisi, due anni e undici mesi (in primo grado: tre anni e sei mesi).