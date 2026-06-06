Reggio Emilia, auto investe due ragazzi in bicicletta. Morto 19enne

Tragedia nella notte lungo la Strada Provinciale 62 “Cisa”, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Ferito anche anche l’amico di 18 anni le cui condizioni, però, non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze e i carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi. Identificato l’uomo alla guida del veicolo.

La ricostruzione

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, l’incidente mortale si è verificato intorno alle 3.30 del mattino in località Brescello, all’altezza della concessionaria Auto Zatti. Per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha tagliato la strada ai due giovani ciclisti. Nell’impatto il giovane di 19 anni, originario e residente a Pontedera, nel Pisano, è sbalzato dalla sella della bicicletta. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. L’altro ragazzo, anche lui originario di Pontedera, era ancora cosciente quando sono arrivati i paramedici ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma.

Identificato il conducente dell’auto

Alla guida della Volkswagen Passat c’era un uomo di 43 anni originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani,

nel Parmense. I veicoli coinvolti nel tragico sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.