In carcere per rapina, l'egiziano esce e ruba un camion dei pompieri

C'è cascato di nuovo verrebbe da dire. A Bologna, un 21enne egiziano, uscito dal carcere della Dozza questa mattina -16 settembre - dopo un arresto per rapina ha deciso di rubare un mezzo dei Vigili del Fuoco che aveva le chiavi a bordo, evidentemente per consentire - in caso di necessità - di partire nel minor tempo possibile.

Il furto del mezzo

Il giovane egiziano - appena uscito di prigione - ha deciso di entrare, senza motivo, nel piazzale del comando dei Vigili del Fuoco di via Ferrarese e salire a bordo di uno dei camion per poi partire. Un viaggio relativamente breve, che si è concluso alla rotonda tra via Aposazza e via del Gomito, a metà strada tra la caserma dei pompieri e la Dozza. A fermare il ladro è stato un un agente della penitenziaria fuori servizio che, insospettito dal fatto che alla guida non c'era un vigile del fuoco, ha piazzato la sua moto davanti al gigante rosso. Fermandolo. Poi l'arrivo delle volanti del Commissariato della Bolognina e infine l'arresto, di nuovo.

Il primo arresto

Il ragazzo, già arrestato il 12 settembre scorso per una rapina in una pizzeria in via Niccolò dall'Arca, zona Bolognina, era stato rimesso in libertà questa mattina - 16 settembre - dopo un periodo dietro le sbarre per rapina e aggressione - ha preso a bastonate il titolare del locale - dopo che gli agenti della polizia lo hanno pizzicato durante un classico servizio di controllo del territorio.

L'allarme sicurezza

Sull'episodio è intervenuto Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna: "Urgono misure serie per la sicurezza, i Vigili del fuoco chiedono da tempo un presidio e