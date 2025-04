Salone Franchising, le nuove frontiere del retail a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Salone Franchising Milano torna all’Allianz MiCo dal 2 al 4 ottobre 2025, organizzato da Fiera Milano con un format rinnovato e l’obiettivo di rafforzare il ruolo di piattaforma italiana di riferimento per il settore del franchising e del retail, un comparto in espansione con un potenziale strategico per l’intero sistema economico nazionale. Protagonisti della manifestazione le associazioni e i principali franchisor di tutti i comparti: dal food alla grande distribuzione, dal fashion al fitness, dalla cura della persona agli accessori per la casa, fino ai servizi di ogni tipo che si rivolgono a un pubblico trasversale – potenziali imprenditori, investitori, manager, franchisor, stakeholder istituzionali e franchisee – e punterà con decisione su innovazione, formazione e networking qualificato, in uno scenario economico che offre numeri di grande interesse.

Secondo il Rapporto 2024 di Assofranchising, in Italia il comparto ha raggiunto un fatturato di quasi 34 miliardi di euro, con una crescita del 9,9% rispetto al 2023 e 287.767 addetti. In termini di valore della produzione, l’impatto stimato raggiunge 94 miliardi di euro, con un moltiplicatore finale di 2,8: per ogni euro investito nel franchising, si generano 2,8 euro nell’economia nazionale. Questo effetto equivale al 2,1% del valore aggiunto complessivo del Paese. Non solo, ogni posto di lavoro attivato dal settore contribuisce all’occupazione di 2,5 lavoratori sull’intero territorio nazionale.

I dati del Centro studi Confimprese sull’anno in corso fotografano un mercato positivo e in evoluzione per il retail, con oltre il 90% delle aziende che prevede nuove aperture e un saldo totale tra aperture in franchising e punti vendita diretti pari a 5.580 nuovi esercizi commerciali con una ricaduta occupazionale di oltre 33mila nuove assunzioni.

Risultati incoraggianti anche se esiste un ampio margine di crescita, come evidenziano i dati raccolti da Federfranchising su altri mercati europei. In Spagna, il settore conta 400.000 occupati e un giro d’affari di 28,5 miliardi di euro, mentre in Francia si registrano oltre 950.000 occupati e un volume d’affari di 88,49 miliardi di euro. Numeri che dimostrano come il franchising italiano, pur in espansione, abbia ancora un significativo potenziale di sviluppo da esprimere anche in ottica internazionale.

Anche in questa edizione, la manifestazione vedrà la partecipazione di Eurospin in qualità di main partner. Insegna leader nel settore della Gdo, l’azienda metterà a disposizione il proprio know-how per ispirare e coinvolgere gli aspiranti franchisee, proponendosi anche come modello di riferimento per i franchisor. A testimonianza della rilevanza e della qualità dell’evento, si rinnova la presenza delle associazioni di settore che, attraverso momenti di confronto dedicati a franchisor e franchisee, offriranno il contributo di esperti per tracciare nuove rotte imprenditoriali, diffondere buone pratiche e valorizzare il potenziale di chi desidera investire nelle proprie competenze.

Opportunità di business in primo piano ma anche piattaforma di scambio di competenze e crescita professionale con il programma formativo che animerà le giornate di apertura del Salone con l’obiettivo di offrire ai franchisee strumenti concreti per comprendere le dinamiche del settore e ai franchisor occasioni per valorizzare la propria offerta e ampliare il proprio raggio d’azione con approfondimenti che vanno dall’omnicanalità alla digitalizzazione, dalle strategie in-store a quelle online, fino agli aspetti contrattuali e alle leve del marketing.

Non mancheranno momenti di confronto diretto con esperti del settore, tavole rotonde sulle nuove tendenze di mercato e interventi di guest speaker di rilievo, pronti a condividere modelli di successo, strategie di espansione e best practice.