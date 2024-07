L'incidente pauroso, la benzina, il rogo. Tre morti a Oristano

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nell'Oristanese, dove quest'oggi si è verificato un terribile incidente stradale che ha provocato la morte di tre persone. Dallo schianto si è inoltre generato un violento incendio che sta ora destando preoccupazione nelle autorità locali.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di oggi, sabato 6 luglio. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale nei pressi del Comune di Paulilatino, e avrebbe visto coinvolte un'auto e due/tre moto. A seguito del terribile schianto, la benziana fuoriuscita da uno dei serbatoi si è riversata sulla carreggiata, dando purtroppo origine a un rogo che ha presto preso vigore.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare molto per le vittime, di cui hanno constatato il decesso. Terribile il bilancio: tre persone hanno infatti perso la vita. A raggiungere la zona anche i vigili del fuoco, sopraggiunti in cinque squadre, che si sono subito messi al lavoro per estinguere le fiamme. Il rogo, particolarmente violento e alimentato dal vento, ha preso forza e pare che al momento stia avanzando. Il timore è che possa raggiungere gli oliveti e le sugherete che si trovano nelle vicinanze. A riscio anche molti ettari di macchia mediterranea. Si tratta dunque di una corsa contro il tempo. Mobilitati anche due canadair, e da poco si è alzato in volo anche un elicottero Superpuma. L'incendio si sta sviluppando nella zona di S'Arenarzu.

Le indagini

Sul posto si trovano gli agenti delle forze dell'ordine che, malgrado la situazione pericolosa, stanno cercando di effettuare le prime verifiche.

Il sopralluogo è fondamentale per ricostruire lee risalire alle responsabità dei coinvolti in questo terribile incidente.

Ancora da chiarire che cosa abbia portato al drammatico scontro fra veicoli.