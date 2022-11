Scoppia incendio in un palazzo a Cosenza: il salvataggio in extremis

Paura oggi a Cosenza dopo che un incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione della città vecchia, a poca distanza dal Duomo. L'allarme è scoppiato questa mattina, intorno alle 8 e 30, quando alcuni cittadini hanno notato del fumo scuro che usciva dall'edificio.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della squadra volante della Questura di Cosenza, che hanno subito compreso la gravità della situazione. All'interno dell'appartamento interessato dalle fiamme, infatti, si trovava un ragazzo di 28 anni, che chiedeva aiuto.

Sono stati veri e propri attimi di panico, con i poliziotti, i vigili del fuoco e alcuni residenti che si sono dati da fare per salvare la vita al giovane. A raggiungere tempestivamente la zona anche i carabinieri e gli agenti della municipale. Fondamentale il gioco di squadra, al quale si sarebbero uniti anche alcuni migranti residenti nella zona.

I problemi non sono mancati. Oltre a dover escogitare un modo per aiutare il 28enne, i vigili del fuoco non sono riusciti a trovare acqua nei bocchettoni idrici presenti in zona. È stato necessario ricorrere a un erogatore della vicina Curia.

Il tentativo disperato

Per soccorrere il giovane, agenti e cittadini hanno ammassato a terra dei materassi, mentre il 28enne è riuscito a ricavare una fune di fortuna unendo alcuni indumenti. Alla fine il ragazzo è riuscito a calarsi da una finestra, lasciandosi poi cadere sui materassi senza riportare gravi lesioni. Visibilmente sotto choc, è stato accompagnato in ospedale per degli accertamenti. Soccorsi dal personale del 118 anche alcuni residenti rimasti intossicati dal fumo.

I vigili del fuoco, nel frattempo, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio. Nel resto della mattinata sono stati poi effettuati i rilievi del caso. Secondo quanto riferito dalle autorità locali l'incendio sarebbe partito dall'ultimo piano di un edificio abbandonato sito in via Campagna. Danneggiato anche una parete della Cappella dei Nobili sul retro della Cattedrale. Adesso si indaga per risalire alle cause del rogo.