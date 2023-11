"Sei padre di due gemelli". E scoppia la rissa tra la moglie e l'ex amante

“Sei padre di due gemelli”. A sentire queste parole, qualsiasi uomo che sia alla ricerca della paternità non può che essere felice e gioire, ma questa volta la reazione è stata tutt’altro che positiva. A Sulmona, in provincia de L’Aquila, un uomo di 60 anni ha scoperto di avere due figli una quarantina d’anni dopo la fine della relazione con la sua ex fidanzata. Anche l’attuale moglie del 60enne è venuta a conoscenza di questa incredibile storia e non avrebbe accolto positivamente la notizia dando luogo a una rissa con la vecchia fiamma del marito che le ha fatte finire entrambe sotto processo. Per la procura di Sulmona le due donne sono accusate a vario titolo di alcuni reati quali lesioni, minacce e diffamazione social.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio risale al gennaio 2020 quando il 60enne ha incontrato casualmente la ex compagna, anche lei sulla sessantina, dopo quattro decenni che non si vedevano e non avevano notizie l'uno dell'altra. La storia d’amore tra i due ha avuto luogo negli anni Ottanta e, stando alle informazioni disponibili, i due erano residenti nello stesso comune, un piccolo borgo dell’Alto Sangro, zona vicina a L’Aquila. I due all’epoca erano molto giovani e si può dire che la loro sia stata una relazione "da prime esperienze" come è quella di chiunque che si fidanzi da ragazzo. Quando entrambi hanno capito che era meglio che si lasciassero, la separazione è avvenuta in modo molto civile e con una decisione condivisa senza che tra di loro rimanesse dell’astio. A quanto pare, però, lei non gli avrebbe detto di essere incinta e che sarebbe diventato il padre dei suoi figli, forse perché aveva pensato che fosse meglio che le loro strade si separassero senza che fossero più vincolati da niente che riguardasse la loro vita insieme.

Dopo essersi rivisti a 40 anni di distanza, la donna, che nel frattempo aveva costruito una nuova vita con un altro uomo, non ha più voluto tenere per sé questo segreto e ha così deciso di raccontare tutta la verità all’ex fidanzato. L’uomo, inizialmente, non ci voleva credere ma per fugare ogni dubbio ha deciso di sottoporsi al test del Dna e il referto ha certificato la paternità dei due figli della 60enne. Una volta avuta la conferma, ha voluto dire tutto alla moglie la quale ha chiesto un incontro con l’ex compagna per chiarire l’intera vicenda.

I tre si sono dati appuntamento, ma poco dopo la situazione sarebbe degenerata al punto che le due signore si sarebbero prima insultate per poi mettersi le mani addosso con conseguente ricovero al pronto soccorso. La madre dei gemelli avrebbe anche minacciato e diffamato il padre dei suoi figli e sua moglie, scrivendo tutto sui profili social dei parenti della coppia affinché venissero anche loro a conoscenza della notizia. Dopo l’accaduto, entrambe le parti hanno sporto denuncia.